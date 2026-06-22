Việt Nam và Canada đồng tổ chức khóa huấn luyện Sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc

Ngày 22/6, tại trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã diễn ra Lễ khai mạc khóa huấn luyện Sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc (UNSOC) do Việt Nam phối hợp với Canada đồng tổ chức.

Đây là khóa UNSOC đầu tiên sau khi khóa huấn luyện được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn vào tháng 3/2026, ghi dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa và chuẩn hóa công tác đào tạo về gìn giữ hòa bình tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Tham gia khóa huấn luyện có 37 học viên từ 9 nước đối tác thuộc Chương trình Huấn luyện và Hợp tác quân sự (MTCP) của Canada gồm: Bangladesh, Campuchia, Fiji, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, Philippines, Timor Leste và nước chủ nhà Việt Nam. Khóa huấn luyện này còn có sự tham gia của 5 sỹ quan Lào theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Diễn ra đến hết ngày 12/7/2026, khóa huấn luyện có sự tham gia của 5 giảng viên Việt Nam và 2 giảng viên Canada cùng các cán bộ điều phối khóa huấn luyện của hai nước. Đây là những chuyên gia về lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giàu kinh nghiệm thực tế, đã trải qua quá trình công tác tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York và địa bàn các phái bộ.

Tham gia khóa huấn luyện, các học viên sẽ trải qua nhiều bài học lý thuyết và tập bài thực hành xử lý một số tình huống. Cuối khóa, các học viên sẽ diễn tập thực hành tổng hợp về thực hiện nhiệm vụ của Sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc (INSTEX).

Các học viên được trang bị các kiến thức tổng quan về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nguyên tắc, cơ sở pháp lý của hoạt động; triển khai các hoạt động hòa bình và an ninh; cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của hoạt động gìn giữ hòa bình; phòng, chống bạo lực tình dục trong xung đột; bảo vệ trẻ em; giá trị và chuẩn mực ứng xử của Liên hợp quốc; đạo đức và kỷ luật đối với nhân viên Liên hợp quốc...

Trong diễn tập INSTEX cuối khóa, các học viên được tập bài thực hành tích hợp xử lý tình huống giả định thực địa phái bộ về thực hiện nhiệm vụ của Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc: Phối hợp, hiệp đồng giữa các bộ phận trong Sở chỉ huy phái bộ, Sở chỉ huy các phân khu của phái bộ và với các đối tác tại phái bộ trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu tác chiến trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đa chiều, tích hợp.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trước đó Liên hợp quốc đã chính thức công nhận đạt chuẩn đối với khóa UNSOC được tổ chức bởi Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam với sự hỗ trợ của Canada. Việc tổ chức khóa UNSOC lần này đã góp phần cho thấy minh chứng mạnh mẽ về sự phát triển hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Canada.

Trung tá Paul Payne, Tùy viên Quốc phòng Canada tại Việt Nam khẳng định, việc Liên hợp quốc chính thức công nhận đạt chuẩn đối với Khóa UNSOC do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Canada đã cho thấy tính chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng đào tạo của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đây là một dấu mốc tiếp nối trong lộ trình hướng tới việc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam có thể tự chủ hoàn toàn trong công tác điều phối và tổ chức khóa huấn luyện theo đúng các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo xuất sắc của khu vực về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.

Việt Nam sẵn sàng triển khai 7 loại hình đơn vị mới tham gia gìn giữ hòa bình Từ tháng 5/2014 đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp (trong đó có 32 sỹ quan Công an) đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.