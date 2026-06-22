Báo Pháp ca ngợi Việt Nam là "viên ngọc" của Đông Nam Á

Từ những con phố tấp nập xe máy ở Hà Nội, những dãy núi đá vôi hùng vĩ của vịnh Hạ Long đến nét trầm mặc của cố đô Huế và những món ăn đường phố đậm đà hương vị, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á trong mắt du khách quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong bài đăng mới đây, báo La Voix du Nord của Pháp nhận định Việt Nam là một “viên ngọc” của Đông Nam Á, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa phong phú cùng nền ẩm thực được đánh giá là một trong những nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới.

Theo bài viết, ấn tượng đầu tiên của nhiều du khách khi đặt chân tới Hà Nội là nhịp sống sôi động và dòng phương tiện đông đúc trên các tuyến phố. Tuy nhiên, đằng sau sự nhộn nhịp ấy là một đô thị giàu bản sắc với những công trình văn hóa, lịch sử nổi tiếng như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn Hà Nội, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay chùa Một Cột.

La Voix du Nord đặc biệt ấn tượng với Văn Miếu-Quốc Tử Giám, được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam và là biểu tượng của truyền thống hiếu học.

Tờ báo cho rằng giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, nơi đây vẫn giữ được không gian thanh bình, trở thành điểm đến thu hút cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Bên cạnh các di tích lịch sử, báo Pháp cũng dành nhiều lời khen cho những trải nghiệm đời thường tại Hà Nội, từ thưởng thức càphê trứng, khám phá các khu phố cổ đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực đường phố - một trong những nét đặc sắc được nhiều du khách quốc tế yêu thích.

Rời Hà Nội, hành trình khám phá Việt Nam tiếp tục với vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Theo La Voix du Nord, những dãy núi đá vôi kỳ vĩ nổi lên giữa mặt nước xanh biếc đã tạo nên một trong những cảnh quan nổi tiếng nhất thế giới.

Tờ báo cũng giới thiệu khu vực Tam Cốc-Bích Động thuộc tỉnh Ninh Bình, nơi du khách có thể ngồi thuyền xuôi theo sông Ngô Đồng giữa những cánh đồng lúa và các dãy núi đá vôi đặc trưng.

Theo đánh giá của tác giả bài viết, đây là một trong những trải nghiệm tiêu biểu giúp du khách cảm nhận rõ vẻ đẹp của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Tại miền Trung, cố đô Huế tiếp tục được nhắc đến như một điểm dừng chân không thể bỏ qua. La Voix du Nord đánh giá cao giá trị lịch sử và văn hóa của quần thể di tích cố đô Huế - trung tâm quyền lực của triều Nguyễn trong hơn một thế kỷ. Hình ảnh dòng sông Hương cùng nhịp sống thanh bình của Huế được tờ báo mô tả như một nét đối lập thú vị với sự sôi động của Hà Nội.

La Voix du Nord đánh giá cao giá trị lịch sử và văn hóa của quần thể di tích cố đô Huế - trung tâm quyền lực của triều Nguyễn trong hơn một thế kỷ. (Nguồn: TTXVN)

Trong khi đó, phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, được giới thiệu như một trong những đô thị cổ quyến rũ nhất Đông Nam Á.

Báo Pháp đặc biệt ấn tượng với khu phố đi bộ, những dãy đèn lồng rực rỡ sắc màu và không gian văn hóa được bảo tồn khá nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan và di sản, Việt Nam còn chinh phục du khách bằng nền ẩm thực phong phú.

Theo La Voix du Nord, đây là một trong những lý do quan trọng nhất khiến nhiều du khách lựa chọn Việt Nam làm điểm đến, với những món ăn nổi tiếng như phở, bánh mỳ và bún chả. Đặc biệt, nhà hàng bún chả Hương Liên ở Hà Nội - nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng dùng bữa cùng đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain năm 2016 - tiếp tục là địa chỉ được nhiều du khách quốc tế tìm đến.

Theo tác giả bài viết, sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam nằm ở sự hài hòa giữa các nguyên liệu tươi sống, các loại rau thơm và gia vị đặc trưng như gừng, bạc hà, rau mùi. Cơm và các sản phẩm từ gạo hiện diện trong hầu hết các bữa ăn, tạo nên nét đặc trưng riêng của văn hóa ẩm thực Việt Nam.

La Voix du Nord cũng đánh giá cao sự thân thiện, hiếu khách và tính kiên nhẫn của người Việt Nam. Theo tờ báo, đây là một trong những yếu tố để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách quốc tế trong suốt hành trình khám phá đất nước hình chữ S.

Bên cạnh những lời khen ngợi, bài viết cũng đề cập một số thách thức như tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn hay áp lực phát triển du lịch đối với một số khu vực ven biển.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của tờ báo, những yếu tố này không làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam - điểm đến được xem là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và ẩm thực.

Theo La Voix du Nord, với sự đa dạng về cảnh quan, chiều sâu văn hóa cùng nền kinh tế năng động, Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách châu Âu nói chung và du khách Pháp nói riêng. Dù hành trình có kéo dài đến đâu, đất nước hình chữ S vẫn luôn để lại cảm giác còn nhiều điều chưa khám phá hết, thôi thúc du khách quay trở lại để tiếp tục trải nghiệm./.

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục mới sau 5 tháng đầu năm 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến 5 tháng qua giúp du lịch Việt cán mốc cao nhất của giai đoạn 5 tháng đầu năm trong lịch sử toàn ngành. Riêng tháng 5, khách tăng gần 17% so với cùng kỳ 2025.