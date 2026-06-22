Báo chí đối ngoại: Kênh quảng bá hiệu quả bức tranh phát triển của đất nước

Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles đánh giá cao vai trò của công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam song ông cũng đưa ra những góp ý về các hạn chế của báo chí chính thống.

Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa; đồng hành cùng đất nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc.

Để làm rõ hơn các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về báo chí thời kỳ mới, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trò chuyện với ông Pierre du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm các Đại sứ quán, phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam (GADIF).

Báo chí đối ngoại tích cực quảng bá hình ảnh đất nước

- Ông có đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí Việt Nam trong việc phản ánh tình hình kinh tế-xã hội và quảng bá hình ảnh đất nước?

Ông Pierre du Ville: Các cơ quan báo chí Việt Nam truyền tải thông tin về tình hình kinh tế-xã hội một cách nhất quán, tập trung vào tăng trưởng sản xuất, dòng vốn FDI, hiệu quả xuất khẩu và phát triển cơ sở hạ tầng. Các bài báo có nội dung chi tiết và thực sự hữu ích giúp độc giả theo dõi quỹ đạo kinh tế của đất nước. Sự trỗi dậy của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và đối tác thương mại là một câu chuyện có thật và báo chí đã đưa tin rộng rãi về điều này.

Ông Pierre du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các cơ quan báo chí ở địa phương cũng tích cực tuyên truyền về các vấn đề như phát triển nông thôn, các chương trình xóa đói giảm nghèo và sản xuất công nghiệp khá chi tiết, mang đến bức tranh toàn diện, đầy đủ hơn so với báo chí quốc tế.

Báo chí chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài, khắc họa rõ nét ẩm thực, di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.

Nhìn chung, báo chí Việt Nam hoạt động thực sự hiệu quả trong việc kể câu chuyện phát triển kinh tế-xã hội. Nhà nước cũng có sự đầu tư cho báo chí để thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước trong nước và ở nước ngoài.

Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu ấn phẩm Việt Nam News bằng tiếng Anh đến ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo thăm gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Hội Báo toàn quốc 2026. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

- Là một độc giả nước ngoài, ông có thấy thuận tiện khi tiếp cận thông tin ở Việt Nam thông qua hệ thống báo chí đối ngoại (bằng tiếng Anh, tiếng Pháp…) không? Theo ông, báo chí đối ngoại cần cải thiện điều gì?

Ông Pierre du Ville: Thật sự rất thuận tiện khi tiếp cận thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên, có những sự việc chỉ được tường thuật đầy đủ trên báo chí tiếng Việt còn nội dung bằng tiếng Anh được viết vắn tắt và đăng tải vài ngày sau đó.

Báo chí đối ngoại dường như hướng đến các nhà đầu tư và nhà ngoại giao nước ngoài nhiều hơn là phản ánh đầy đủ tin tức trong nước. Điều này thực sự cần được cải thiện để tránh tình trạng thiếu hụt thông tin bằng tiếng Anh.

Các bài điều tra dài kỳ, báo chí dữ liệu, hoặc phân tích kinh tế quan trọng rất hiếm khi được đăng tải bằng tiếng Anh.

Từ góc nhìn của một độc giả nước ngoài, tôi mong muốn nội dung báo chí tiếng Anh được mở rộng hơn, đặc biệt là các vấn đề kinh tế-xã hội có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, để họ có thể đánh giá rủi ro về điều kiện lao động, sự thay đổi của các quy định, rủi ro bất động sản/tín dụng...

Một kênh truyền thông tiếng Anh độc lập hoặc đạt chuẩn quốc tế có trụ sở tại Việt Nam sẽ mang đến cái nhìn toàn diện và khách quan hơn, tránh tình trạng nhiều bài phân tích về Việt Nam bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp lại đến từ các kênh truyền thông ở nước ngoài.

Tăng sự hiện diện của báo chí trên mạng xã hội

- Thưa ông, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội và sự lan truyền thông tin sai lệch, báo chí nên làm gì để duy trì dòng thông tin chính thống?

Ông Pierre du Ville: Đây là một thách thức mà các hệ thống báo chí ở khắp mọi nơi đang phải đối mặt chứ không riêng gì Việt Nam. Thông tin sai lệch thường thắng thế bằng cách xuất hiện đầu tiên. Các tòa soạn cần quy trình xác minh nhanh chóng nhưng nghiêm ngặt để có thể vừa nhanh vừa chính xác. Chậm mà chắc cũng chẳng ích gì nếu đến lúc bạn đăng bài thì chẳng ai còn nghe nữa.

Báo chí chính thống cần chức năng kiểm chứng thông tin theo thời gian thực: Trực tiếp giải quyết các tuyên bố lan truyền, tin đồn và nội dung bị chỉnh sửa đang lan truyền trên các nền tảng xã hội, thay vì chỉ đăng tải những câu chuyện "có thật" không liên quan và hy vọng độc giả sẽ tìm thấy chúng.

Nếu mọi người nhận được tin tức từ Facebook, TikTok và Zalo, các kênh truyền thông chính thống cũng cần hiện diện trên các nền tảng này. Độc giả ở đâu thì báo chí phải có mặt ở đó.

Chủ đề này cũng đã được thảo luận gần đây trong diễn đàn của chúng tôi về tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Để quảng bá một ngôn ngữ, bạn phải tiếp cận được khán giả và mạng xã hội đang ngày càng trở thành nguồn thông tin đầu tiên, dù không hẳn là đáng tin cậy nhất nhưng đó là nơi chúng ta phải hiện diện.

Tôi nghĩ rằng báo chí cũng có nhiệm vụ xây dựng khả năng đề kháng của độc giả trước các thông tin sai lệch bằng cách thường xuyên giải thích cách thức lan truyền fake news, các kỹ thuật thao túng sẽ diễn ra như thế nào, chứ không chỉ đơn thuần là đính chính các trường hợp riêng lẻ.

Trong một hệ thống báo chí mà các chủ đề quan trọng được đưa tin chậm hoặc chỉ được đưa tin sau khi các quan điểm chính thức được thiết lập, thì sẽ rơi vào vị trí yếu thế.

Mạng xã hội vừa là công cụ tác nghiệp, vừa là nơi tiếp nhận nguồn thông tin khổng lồ từ xã hội. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Thật vậy, khi báo chí nhà nước im lặng hoặc chậm trễ trong việc đưa tin về một câu chuyện nhạy cảm, mạng xã hội sẽ lấp đầy khoảng trống đó và những gì được lấp đầy không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng tốc độ lan truyền thì chóng mặt.

Nếu báo chí chính thống không đủ năng lực, thì thông tin sai lệch sẽ lan rộng. Độc giả vô tình bị đẩy đến với các nguồn không được kiểm soát bởi vì các phương tiện truyền thông chính thống đáng tin cậy đã không có mặt vào thời điểm họ cần thông tin. Vì vậy, đối với báo chí Việt Nam nói riêng, cuộc chiến chống thông tin sai lệch không chỉ là vấn đề kỹ thuật/kiểm chứng, mà một phần còn là vấn đề về tính kịp thời và lòng tin, bắt nguồn từ việc báo chí được phép đưa tin về những gì và tốc độ đưa tin như thế nào.

Một hệ thống báo chí bị coi là chậm trễ hoặc im lặng về các vấn đề nhạy cảm sẽ mất đi vị thế mặc định đó, và mạng xã hội trở thành lựa chọn của công chúng.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

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