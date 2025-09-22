Lễ hội Wallonie 2025: Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam-Bỉ

Những ngày giữa tháng Chín này, Namur - thành phố thủ phủ vùng Wallonie của Bỉ - khoác lên mình tấm áo hội hè rực rỡ. Từ sáng sớm, các con phố lát đá cổ kính đã tràn ngập sắc cờ hoa, tiếng nhạc tưng bừng vang lên từ quảng trường Place d’Armes - trái tim của Namur, kéo người dân và du khách nô nức đổ về.

Hương bia thủ công quyện cùng vị bánh quế nóng hổi, xen lẫn tiếng cười rộn ràng, tạo nên bầu không khí sôi động, nồng ấm rất riêng của lễ hội vùng đất nói tiếng Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, năm nay đánh dấu lần thứ 102 lễ hội Wallonie được tổ chức, kéo dài từ ngày 12-22/9, với một dấu ấn đặc biệt Việt Nam là khách mời danh dự.

Tại Nhà hát Namur, trong không gian trang trọng của buổi lễ chính thức, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được dựng trang nghiêm bên cạnh quốc kỳ Bỉ, trở thành biểu tượng sống động cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Sự kiện có sự hiện diện của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever; Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Wallonie, Adrien Dolimont; Chủ tịch Cơ quan lập pháp vùng Wallonie, ông Willy Borsus; cùng nhiều quan chức cấp cao liên bang và vùng Wallonie.

Từ Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi thông điệp qua video: “Việt Nam rất vinh dự là khách mời danh dự của Lễ hội Wallonie. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh hơn 50 năm hợp tác Việt Nam-Bỉ và hơn 30 năm gắn bó với Wallonie, hướng tới một tương lai hợp tác bền vững.”

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, hợp tác Việt Nam-Bỉ đã không ngừng phát triển. Hiện, Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ở cấp địa phương, hợp tác giữa Việt Nam với vùng Wallonie và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp là điểm sáng suốt 3 thập kỷ qua.

Từ năm 1993, nhiều chương trình hợp tác hiệu quả đã được triển khai trong y tế, đào tạo nghề, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã và đang học tập tại các trường đại học ở Wallonie, trở thành những “sứ giả tri thức” góp phần vun đắp tình hữu nghị.

Giao lưu văn hóa cũng ngày càng đậm nét. Namur và Huế, hai thành phố kết nghĩa, thường xuyên trao đổi đoàn nghệ thuật.

Người dân Huế từng say mê trước những màn biểu diễn cà kheo đặc sắc của nghệ sỹ Bỉ tại Festival Huế, còn tại Namur, lá cờ Việt Nam tung bay trong lễ hội như một biểu tượng trân trọng tình bằng hữu.

Trả lời phóng viên TTXVN, Thủ hiến Adrien Dolimont khẳng định Việt Nam là một đối tác có bề dày lịch sử hợp tác với Bỉ.

Theo ông, chuyến thăm của Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ tới Việt Nam trong năm nay đã làm nổi bật mối quan hệ lâu đời, đặc biệt là với vùng Wallonie.

Chính quyền vùng hiện đang xúc tiến xác định các lĩnh vực ưu tiên để mở rộng hợp tác, với kỳ vọng sớm hiện thực hóa thành những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Video clip về Thông điệp của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Lê Thị Thu Hằng được trình chiếu tại buổi lễ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Cơ quan lập pháp vùng Wallonie, ông Willy Borsus, nhấn mạnh việc chọn Việt Nam làm khách mời danh dự xuất phát từ sự gắn bó bền chặt, hiệu quả và thân tình giữa hai bên.

Ông cho rằng mối quan hệ này cần được tiếp tục đi sâu hơn nữa, không chỉ trong đầu tư và thương mại mà còn trong giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, nơi cộng đồng người Việt tại Wallonie đã và đang đóng góp tích cực.

Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo xúc động chia sẻ: “Wallonie đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Mỗi lần trở lại đây, tôi lại thấy gần gũi như đang ở Việt Nam.”

Từ sự gắn bó ấy, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn với Wallonie trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp sạch, những thế mạnh của vùng cũng như định hướng phát triển bền vững của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhận định quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ đến Việt Nam hồi tháng Tư vừa qua, hai bên đã mở ra chương hợp tác mới, sâu sắc và toàn diện hơn, không chỉ giữa Việt Nam với Bỉ nói chung mà còn với vùng Wallonie nói riêng.

Tại gian trưng bày Việt Nam ở trung tâm lễ hội, đông đảo khách tham quan đã ghé thăm, chăm chú ngắm nhìn các ấn phẩm và hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam.

Anh Mohamed Ali, một du khách, chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ biết đến Việt Nam qua ẩm thực và phim ảnh. Hôm nay tôi thật sự ấn tượng và chắc chắn sẽ đến Việt Nam một ngày gần nhất.”

Trong suốt 10 ngày lễ hội, Namur và khắp vùng Wallonie ngập tràn âm nhạc và sắc màu. Trên sân khấu ngoài trời, âm nhạc truyền thống hòa cùng giai điệu trẻ trung hiện đại.

Tạp chí Báo Ảnh Việt Nam được trưng bày tại Lễ hội. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Tại quảng trường trung tâm, cuộc thi cà kheo - di sản hơn 600 năm tuổi được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể-thu hút những tràng pháo tay vang dội.

Trẻ nhỏ ríu rít bên các gian hàng trò chơi, còn du khách thưởng thức từng miếng khoai tây chiên giòn rụm hay ly bia sóng sánh bọt trắng. Không khí lễ hội lan tỏa không chỉ ở Namur mà còn ở Liège, Charleroi, Mons, La Louvière, Ottignies-Louvain-la-Neuve… Toàn vùng Wallonia cùng hòa chung một nhịp thở, hân hoan, náo nhiệt và tự hào.

Lễ hội Wallonie 2025 không chỉ là ngày hội truyền thống của người dân Bỉ mà còn trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa-hữu nghị giữa Wallonie và Việt Nam. Như ca khúc quen thuộc của người Wallonie vẫn ngân vang: “Chúng ta yêu thương nhau như những người anh em vùng Wallonie và sẵn sàng nắm tay nhau.”

Trong không gian tưng bừng ấy, Việt Nam và Wallonie đã cùng nắm chặt tay, viết tiếp câu chuyện hợp tác, gắn kết và sẻ chia, câu chuyện hứa hẹn những trang mới đầy hy vọng trong tương lai./.

