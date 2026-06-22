Tăng cường hợp tác báo chí Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên số

Chiều 22/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc do ông Park Jong Hyun, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các tổ chức báo chí hai nước thời gian qua.

Ông Lê Quốc Minh cho biết năm trước, ông cùng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, gặp gỡ nhiều cơ quan báo chí và trao đổi nhiều nội dung thiết thực, bổ ích về hoạt động nghề nghiệp.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, những ngày qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Một trong những sự kiện nổi bật là Hội Báo toàn quốc, quy tụ rất nhiều nhà báo từ khắp cả nước tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu các sản phẩm báo chí tới công chúng.

Trước đây, Hội Báo toàn quốc thường được tổ chức tại Hà Nội. Những năm gần đây, sự kiện được luân phiên tổ chức tại các địa phương nhằm tạo điều kiện để các nhà báo tìm hiểu thực tiễn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương.

Năm 2024, Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham quan. Năm 2026, sự kiện diễn ra tại Hải Phòng, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cảng thông qua sự hiện diện của đông đảo nhà báo trên cả nước.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Hội Nhà báo Việt Nam cũng tổ chức Diễn đàn Báo chí toàn quốc với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu. Các chủ đề được quan tâm gồm tái cấu trúc cơ quan báo chí, nâng cao hiệu quả hoạt động tòa soạn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí và tìm kiếm mô hình kinh doanh phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ông Lê Quốc Minh cho rằng những cơ hội và thách thức mà báo chí đang đối mặt hiện nay về cơ bản là tương đồng ở nhiều quốc gia. Vì vậy, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp Hàn Quốc.

Mới đây, Hội cũng đã cử hai nhà báo giàu kinh nghiệm tham dự các hoạt động nghề nghiệp tại Hàn Quốc, qua đó cập nhật những xu hướng phát triển mới của báo chí thế giới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao các chuyến thăm, chương trình trao đổi đoàn và hoạt động hợp tác giữa giới báo chí hai nước; bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều đoàn đại biểu, nhà báo và chuyên gia truyền thông Hàn Quốc đến thăm Hà Nội cũng như các địa phương khác của Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Park Jong Hyun cho biết báo chí Việt Nam vừa trải qua một dấu mốc có ý nghĩa khi kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ông tin tưởng Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Ông Park Jong Hyun chia sẻ: “Mỗi lần đến Việt Nam, tôi lại có cơ hội hiểu thêm về đất nước và con người nơi đây. Điều đó góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng và luôn có thể thấu hiểu lẫn nhau. Năm 2026 cũng đánh dấu 130 năm kể từ khi tờ báo tiếng Hàn đầu tiên được xuất bản vào năm 1896. Báo chí đã và đang góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, tiến bộ.”

Theo ông Park Jong Hyun, Hội Nhà báo Hàn Quốc có nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Nếu tăng cường hợp tác với Hội Nhà báo Việt Nam và các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới, các thành viên của Hội sẽ tích cực tham gia kết nối, quảng bá du lịch, văn hóa và thế mạnh của từng địa phương.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất cho rằng trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, việc tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và hoạt động nghề nghiệp giữa các tổ chức báo chí có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của báo chí mỗi nước.

Hai bên mong muốn sớm thúc đẩy các chương trình hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trong kỷ nguyên số, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa giới báo chí Việt Nam và Hàn Quốc.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc tại Việt Nam diễn ra từ ngày 22 đến 26/6/2026 theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2026 của Hội Nhà báo Việt Nam. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc, qua đó tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa giới báo chí hai nước./.

Hội nhà báo Việt Nam - “ngôi nhà chung” của đội ngũ những người làm báo cả nước Hội Nhà báo không chỉ là "ngôi nhà chung" của những người làm báo mà còn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất, kiến thiết đất nước.