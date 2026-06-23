Báo chí góp phần phát hiện, quảng bá điểm đến an toàn, thân thiện ra sao?

“Trong suốt thập kỷ qua, các nhà báo du lịch không chỉ đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng của ngành du lịch mà còn đóng vai trò then chốt trong việc định hướng dư luận xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp; phát hiện và nhân rộng những điểm đến an toàn, thân thiện. Đặc biệt, báo chí đã cùng cơ quan quản lý nhà nước đề xuất các chính sách phát triển điểm đến quan trọng, an toàn, thân thiện và giàu tiềm năng…”

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Phạm Văn Thủy chia sẻ khi chứng kiến chặng đường một thập kỷ ý nghĩa của Câu lạc bộ Nhà báo Du lịch Việt Nam, tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ vừa diễn ra tại Hà Nội.

Lãnh đạo ngành đánh giá báo chí không chỉ đồng hành, phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn mà còn đóng góp quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh, thương hiệu du lịch quốc gia.

Lan tỏa những hình ảnh tích cực

Trước xu thế chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng du lịch toàn cầu, vai trò của báo chí được khẳng định ngày càng trở nên quan trọng. Vì vậy, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam, lan tỏa những giá trị tích cực và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trên thị trường quốc tế.

Câu lạc bộ Nhà báo Du lịch Việt Nam là tổ chức thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam được thành lập ngày năm 2016. Từ khi ra đời, Câu lạc bộ đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức nghề nghiệp quy tụ những nhà báo, phóng viên theo dõi lĩnh vực du lịch trên cả nước.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Phạm Văn Thủy.

Không chỉ là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ thông tin chuyên ngành Câu lạc bộ còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí. Khởi đầu với 22 hội viên sáng lập đến từ hơn 20 cơ quan báo chí, đến nay, Câu lạc bộ Nhà báo Du lịch đã phát triển mạng lưới hội viên rộng khắp cả nước, góp phần tạo nên lực lượng truyền thông chuyên sâu về du lịch.

Ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với doanh nghiệp ngành du lịch trong những giai đoạn khó khăn, thử thách, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng thông qua các hoạt động chuyên môn, các chuyến khảo sát thực tế, các diễn đàn trao đổi thông tin và sự đồng hành với các sự kiện lớn của ngành, Câu lạc bộ đã góp phần phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn của ngành và thúc đẩy kết nối giữa báo chí với các chủ thể hoạt động du lịch; từng bước khẳng định vị thế là một trong những lực lượng truyền thông chuyên ngành đóng góp tích cực cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, bà Cao Thị Ngọc Lan nhấn mạnh báo chí luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của ngành du lịch, không chỉ là kênh thông tin, tuyên truyền mà còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Lực lượng những người làm báo góp phần quan trọng trong quảng bá hình ảnh, di sản Việt Nam với bạn bè quốc tế. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

“Trong dòng chảy phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo chí du lịch ngày càng khẳng định vị thế, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, giới thiệu các điểm đến hấp dẫn, đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam,” bà Cao Thị Ngọc Lan cho hay.

Kiên định với con đường du lịch xanh

Thông tin về kết quả hoạt động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam với nhiều điểm nhấn tích cực, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Vũ Quốc Trí cho biết thời gian qua Hiệp hội đã nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và tham gia các hội nghị, hội thảo về phát triển du lịch.

Đồng thời, tổ chức các chương trình, sự kiện, các hoạt động truyền thông, lễ hội nhằm tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh hoạt động phổ biến, đánh giá, cấp giấy chứng nhận du lịch xanh theo Bộ tiêu chí Du lịch xanh - VITA GREEN.

Sự tham gia của đội ngũ phóng viên tại các hội chợ du lịch quốc tế giúp lan tỏa, quảng bá hình ảnh điểm đến. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Theo kế hoạch năm 2026, Hiệp hội sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA AWARDS 2026 vào tháng Bảy, nhằm tôn vinh các tập thể tiêu biểu trong toàn ngành, bao gồm địa phương, doanh nghiệp, điểm đến và các mô hình phát triển du lịch sáng tạo.

Qua đó, tạo động lực thi đua lành mạnh, khuyến khích các đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, tuân thủ pháp luật và gia tăng năng lực cạnh tranh; khuyến khích và tạo lợi thế cho các mô hình kinh doanh tiên phong trong chuyển đổi số và du lịch xanh.

Hoạt động của Hiệp hội cũng nhằm xây dựng mạng lưới kết nối giữa các doanh nghiệp, địa phương và đối tác chiến lược; sử dụng nền tảng số để quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch Việt Nam chất lượng, an toàn và thân thiện.

Đặc biệt, Hiệp hội kiên định với định hướng phát triển du lịch xanh. Theo đó, trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa thiết thực của Bộ tiêu chí Du lịch xanh Việt Nam - VITA GREEN, vận động doanh nghiệp du lịch toàn quốc tích cực hưởng ứng, tham gia trở thành hội viên của Liên chi hội Du lịch xanh Việt Nam và đăng ký cấp nhãn chứng nhận Du lịch xanh Việt Nam - VITA GREEN.

Trên nền tảng đó, các doanh nghiệp du lịch sẽ tập trung xây dựng ngày càng nhiều sản phẩm du lịch xanh chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch./.

(Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Báo chí góp phần phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam Đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch đã tập trung trao đổi nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam.