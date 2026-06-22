Yên Tử phát huy giá trị Di sản Thế giới, hướng tới điểm đến du lịch bốn mùa

Ngay sau khi được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) đang có bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến di sản bốn mùa.

Thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, gắn kết giá trị di sản với nhịp sống hiện đại, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Nhằm khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch, ngay từ đầu Hè năm 2026, chính quyền địa phương cùng Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử đã triển khai hàng loạt chương trình kích cầu và làm mới sản phẩm. Nổi bật là chương trình “Yên Tử chào Hè” gắn với Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Phù Vân," kết hợp các hoạt động trải nghiệm sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá di sản.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Tử Phạm Xuân Thành cho biết định hướng của địa phương là phát triển du lịch Yên Tử theo mô hình bốn mùa, đa dạng hóa trải nghiệm dành cho du khách.

Bên cạnh du lịch văn hóa và lễ hội tâm linh truyền thống, địa phương sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch thể thao, sinh thái và cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm xây dựng điểm đến thân thiện, giàu bản sắc.

Theo kế hoạch, từ mùa Hè đến cuối năm 2026, Yên Tử sẽ liên tục tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn nhằm tạo sức hút mới.

Trong số đó, Giải Ultra Trail Yên Tử 2026 với chủ đề “Khám phá di sản-Lan tỏa tinh hoa” dự kiến diễn ra vào quý 3 và Giải Yên Tử Heritage Marathon “Chạm vào vùng di sản” sẽ được tổ chức vào cuối năm. Đây được xem là những bước đi chiến lược nhằm khẳng định sức hấp dẫn của Yên Tử trong việc kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm vận động.

Không chỉ tập trung khai thác khu vực di tích trung tâm, không gian du lịch Yên Tử còn được mở rộng sang các điểm giàu tiềm năng như Hồ Yên Trung và Khe Song-Thác Bạc.

Đáng chú ý, mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa của người Dao Thanh Y tại Khe Song-Thác Bạc được đánh giá là hướng phát triển nhiều triển vọng.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm đường rừng, suối thác, thưởng thức ẩm thực địa phương, các chương trình văn nghệ dân gian và tham gia trò chơi truyền thống.

Việc người dân trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, hướng dẫn và biểu diễn không chỉ tạo thêm sinh kế mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa.

Vẻ đẹp của Yên Tử là sự kỳ vĩ, yên tĩnh của núi rừng hòa quyện với nét cổ kính trầm mặc của hệ thống chùa, tháp và cõi Thiền. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Với lợi thế không gian rừng núi nguyên sơ, khí hậu trong lành và chiều sâu văn hóa Phật giáo Trúc Lâm, Yên Tử đang tập trung phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng xanh nhằm bắt kịp xu hướng tìm kiếm sự cân bằng của du khách hiện nay.

Để gia tăng hàm lượng trải nghiệm, các sản phẩm đặc trưng địa phương như rượu mơ Yên Tử, một sản phẩm OCOP Quảng Ninh, dược liệu và quà lưu niệm cũng đang được đầu tư giới thiệu bài bản đến du khách. Bên cạnh đó, công tác quản lý giá cả, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, hệ thống biển chỉ dẫn và văn hóa ứng xử văn minh được địa phương đặt lên hàng đầu nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện.

Trên nền tảng các giải pháp đồng bộ này, phường Yên Tử đặt mục tiêu phấn đấu đón trên 2,3 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có khoảng 90.000 lượt khách quốc tế, mang lại tổng doanh thu ước đạt trên 4.600 tỷ đồng.

Khu di tích và danh thắng Yên Tử. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhằm hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá số, kết nối các tour tuyến và hoàn thiện hạ tầng du lịch. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Khu di tích và danh thắng Yên Tử đã đón hơn 1 triệu lượt du khách đến tham quan và chiêm bái. Lượng khách này ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá (tăng tới 123% so với cùng kỳ năm trước).

Từ không gian lễ hội mùa Xuân linh thiêng đến những hoạt động văn hóa-thể thao sôi động trong mùa Hè, từ các sản phẩm nghỉ dưỡng mùa thu đến những cung đường marathon cuối năm, Yên Tử đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến di sản bốn mùa hấp dẫn, khác biệt và phát triển bền vững./.

Miễn phí tham quan Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử đến hết năm 2028 Việc ban hành Nghị quyết miễn phí tham quan Quần thể Di tích Yên Tử không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mang giá trị xã hội, góp phần xây dựng Quảng Ninh "một điểm đến, hai di sản thế giới."