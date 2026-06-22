Biển Thịnh Long - nét duyên mộc mạc nơi cuối dòng Ninh Cơ

Nằm bên cửa sông Ninh Cơ đổ ra vịnh Bắc Bộ, biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) là một trong những bãi biển lâu đời của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Với bãi cát trải dài, không gian thoáng đãng cùng nhịp sống bình yên của làng chài ven biển, nơi đây mang đến cho du khách một trải nghiệm khác biệt so với những điểm du lịch biển sôi động ở miền Trung hay miền Nam.

Không chỉ là điểm nghỉ dưỡng mùa Hè, Thịnh Long còn hấp dẫn bởi những giá trị văn hóa biển đặc trưng được gìn giữ qua nhiều thế hệ cư dân vùng cửa biển.

Vùng biển bình yên bên cửa Ninh Cơ

Khác với những bãi biển nổi tiếng luôn tấp nập du khách, Thịnh Long gây ấn tượng bởi vẻ đẹp giản dị. Từ trên tuyến đê biển nhìn xuống, bãi cát trải dài ôm lấy mặt biển xanh xám đặc trưng của vùng duyên hải Bắc Bộ. Những hàng phi lao rì rào trong gió, những con thuyền đánh cá neo mình bên cửa biển và nhịp sống chậm rãi của cư dân làng chài tạo nên bức tranh yên bình hiếm thấy.

Thịnh Long gây ấn tượng bởi vẻ đẹp giản dị. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình, khu du lịch biển Thịnh Long hiện có ba khu vực bãi tắm với những đặc điểm riêng. Trong đó có khu vực thích hợp cho nghỉ dưỡng, khu vực dành cho các hoạt động vui chơi tập thể và khu bãi bồi rộng mở phù hợp với các hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

Một trong những điểm hấp dẫn của Thịnh Long là bãi biển có độ thoải tự nhiên, sóng không quá lớn vào mùa Hè, phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ. Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, du khách có thể thong thả dạo bộ trên bờ biển, ngắm bình minh nhô lên từ phía vịnh Bắc Bộ hoặc chiêm ngưỡng những đoàn thuyền trở về sau chuyến đánh bắt xa bờ.

Không chỉ đơn thuần là điểm nghỉ mát, Thịnh Long còn mang đến cho du khách cơ hội khám phá đời sống của cộng đồng ngư dân vùng cửa biển.

Mỗi buổi sáng, khu vực cửa sông Ninh Cơ trở nên nhộn nhịp khi những tàu cá cập bến. Hải sản tươi sống như tôm, cua, ghẹ, cá thu, cá chim hay mực được đưa lên bờ ngay sau khi đánh bắt. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách cảm nhận nhịp sống lao động đặc trưng của miền biển Bắc Bộ.

Dọc khu vực ven biển, nhiều gia đình vẫn duy trì nghề chế biến hải sản và sản xuất nước mắm truyền thống. Những hoạt động này góp phần tạo nên nét văn hóa biển đặc trưng của Hải Thịnh, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với đời sống địa phương.

Thiên đường hải sản giá hợp lý

Một trong những lý do khiến nhiều du khách quay trở lại Thịnh Long là ẩm thực biển phong phú.

Nhờ lợi thế là vùng khai thác hải sản lâu đời, các nhà hàng ven biển luôn có nguồn nguyên liệu tươi mới mỗi ngày. Những món ăn quen thuộc như mực nướng, cá thu nướng, cua hấp, ghẹ hấp hay canh ngao đều mang hương vị đậm đà của biển Bắc.

(Nguồn: Vietnam+)

Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều sản vật địa phương gắn liền với vùng Hải Hậu trước đây như nước mắm truyền thống, các món hải sản khô hay những món ăn dân dã được chế biến theo công thức của ngư dân địa phương.

Trong nhiều năm, hình ảnh du lịch Ninh Bình chủ yếu gắn với núi đá vôi, di sản văn hóa và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, với đường bờ biển dài sau khi mở rộng không gian phát triển, địa phương đang hướng tới xây dựng những sản phẩm du lịch biển mới, trong đó Thịnh Long được xem là một trong những hạt nhân quan trọng.

Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026 được tổ chức tại Thịnh Long với chủ đề “Ninh Bình - từ non thiêng đến biển rộng,” thể hiện định hướng kết nối giữa du lịch di sản, du lịch sinh thái và du lịch biển. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách./.

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