Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" sẽ diễn ra từ ngày 19-21/6 với sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo cả nước.

Lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng - trung tâm kinh tế biển năng động, hiện đại, chuỗi hoạt động không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 17/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho hay đây là sự kiện có ý nghĩa kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Hội Báo toàn quốc 2026 có tổng số 87 gian trưng bày, phân chia thành khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu thành phố Hải Phòng, khu các cấp Hội Nhà báo, khu trưng bày ngoài trời. Không gian trưng bày được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai, giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển; phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh không gian trung tâm, Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn có Trưng bày chuyên đề ngoài trời “Báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam” với khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu, bài báo, bìa báo, tranh cổ động được tuyển chọn công phu.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí nước nhà, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải. Các tác phẩm được vinh danh phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Năm nay Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức Diễn đàn báo chí toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 20/6, với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín.

Chương trình gồm Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và 9 phiên thảo luận, tọa đàm tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thời sự của báo chí hiện nay; chiến lược phát triển của tòa soạn trong bối cảnh mới; đặc biệt, thành công của Đại hội XIV của Đảng đã mở ra sứ mệnh kiến tạo, dẫn dắt và kết nối, tạo sự thống nhất giữa ý chí của Đảng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc.

Các phiên thảo luận gồm các chủ đề: Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Báo chí-Doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai; Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc mới, phát triển kinh tế báo chí; Bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI: Bảo vệ giá trị của nghề Báo; Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số; Sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí - Góc nhìn người trong cuộc.

Cùng với đó là những chủ đề thời sự hấp dẫn như: AI - Ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam? Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để hỗ trợ địa phương phát triển? "Tự chủ chiến lược" của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số...

Bà Lê Mỹ Ái Linh, Giám đốc Bảo tàng báo chí Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức chia sẻ tại họp báo.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc, Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" năm 2026 sẽ có tham gia giao lưu, tranh tài của các nhà báo đến từ các Hội Nhà báo nước bạn: Lào, Thái Lan và Campuchia. Điều đó không chỉ làm phong phú thêm sắc màu âm nhạc của chương trình, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị bền chặt, sự hợp tác toàn diện và gắn kết bền vững giữa báo chí Việt Nam với báo chí các nước trong khu vực.

Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn Hải Phòng, khai mạc vào lúc 14h30-15h30 ngày 19/6, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, bế mạc vào lúc 14h00-15h30 ngày 21/6, được truyền hình trực tiếp trên sóng của cơ quan Báo và Phát thanh-Truyền hình Hải Phòng.

Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX diễn ra vào 20h ngày 21/6 tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ, Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam./.

Hội Báo toàn quốc 2026 mở diễn đàn thảo luận về việc sắp xếp các cơ quan báo chí Hội Báo toàn quốc 2026 sẽ có diễn đàn thảo luận chuyên ngành về việc sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí; hướng đi nào cho truyền thông chính sách để địa phương phát triển…