An Giang đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ trải nghiệm số cho du khách

Trong bối cảnh đầy thách thức, khó khăn, ngành du lịch An Giang đã “vượt khó," tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với lượng khách và doanh thu tăng mạnh; góp phần thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển, tăng nguồn lực cho kinh tế địa phương.

Du khách quốc tế tăng gần 50%

Theo Sở Du lịch An Giang, 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh đón hơn 16,6 triệu lượt du khách đến tham quan, tăng 17,1% so cùng kỳ năm 2025 (đạt 66,6% kế hoạch); trong đó, khách quốc tế hơn 1,34 triệu lượt. Tổng thu du lịch hơn 39.280 tỷ đồng, đạt trên 56% kế hoạch.

Đặc biệt, du khách quốc tế tăng gần 50% là tín hiệu cho thấy An Giang ngày càng là địa điểm hấp dẫn trên bản đồ du lịch toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, nhất là đặc khu Phú Quốc. Đảo Ngọc này thu hút hơn 1,32 triệu lượt du khách nước ngoài (tăng 50,3% so cùng kỳ năm 2025, đạt 65,7% kế hoạch), chiếm gần 99% lượt khách quốc tế đến tham quan, du lịch toàn tỉnh; góp phần mỗi vị khách quốc tế là một kênh truyền thông tự nhiên, giúp lan tỏa hình ảnh Phú Quốc, An Giang và Việt Nam ra thế giới.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang, chia sẻ 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch An Giang bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, chính sách phát triển du lịch, hoạt động đối ngoại theo kế hoạch, góp phần tăng trưởng 2 con số về lượt khách cũng như doanh thu. Ngành phối hợp với các đơn vị chức năng và địa phương có liên quan tổ chức các sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tỉnh, chương trình liên kết, hợp tác để xúc tiến, quảng bá du lịch, nhằm giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của An Giang đến du khách trong nước và quốc tế.

Du lịch An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, với nhiều ứng dụng công nghệ được đưa vào vận hành như hệ thống website tích hợp video thực tế ảo và ứng dụng di động phục vụ du khách; triển khai camera AI kiểm soát ra vào tại các khu du lịch; sử dụng công nghệ AI thuyết minh giọng đọc và phát hành ebook du lịch… Mặt khác, việc chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027 đang được địa phương triển khai khẩn trương. Năng lực vận tải đến các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh được tăng cường, cơ sở lưu trú du lịch được đầu tư khá bài bản, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách…

Mục tiêu là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Theo Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái, ngành du lịch An Giang 6 tháng cuối năm 2026 quyết tâm về đích với kịch bản tăng trưởng cao, vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Đơn vị trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035;" thực hiện các thủ tục bảo hộ bản quyền cho logo và slogan mới của du lịch tỉnh. Đồng thời, tỉnh tiếp tục điều tra tài nguyên du lịch, đẩy mạnh du lịch nông thôn và các sản phẩm du lịch biển đảo chất lượng cao; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng phục vụ du lịch; thúc đẩy mở các chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc; đảm bảo môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Trong chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, An Giang khai thác hiệu quả, bền vững kho tàng tài nguyên du lịch vô giá, với du lịch sinh thái tâm linh huyền bí Thất Sơn, những hòn đảo ngọc trên vùng biển Tây Nam, vùng biên giới Hà Tiên, Châu Đốc, rừng tràm Trà Sư, U Minh Thượng và sông Tiền, sông Hậu…

Đến An Giang - nơi hội tụ đầy đủ các địa hình từ đồng bằng, sông nước, biên giới đến rừng núi và biển đảo, du khách có thể trải nghiệm sự đa dạng của đảo Phú Quốc đẳng cấp quốc tế, biên thùy Hà Tiên trầm mặc với các di tích lịch sử, vùng Thất Sơn linh thiêng, Hòn Phụ Tử Kiên Lương… với các giá trị văn hóa, tâm linh và sinh thái, tạo nên một thương hiệu du lịch có tầm vóc toàn cầu. An Giang đặt mục tiêu đón trên 3 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 và trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Vùng biển đảo phía nam đảo Phú Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Địa phương xác định phát triển du lịch không đánh đổi môi trường bằng mọi giá, định vị An Giang là điểm đến du lịch biển đảo đặc sắc đẳng cấp quốc tế, nhưng phải đảm bảo là “Trung tâm du lịch xanh," phát triển dựa vào cộng đồng và bảo tồn giá trị lịch sử. Du lịch An Giang phát triển dựa trên ba trụ cột chính đã được thiết lập. Đó là hướng đến các sản phẩm theo chuỗi giá trị, từ tâm linh nghỉ dưỡng đến sinh thái trải nghiệm; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối sân bay, cảng biển với các trung tâm du lịch trọng điểm.

Tỉnh triển khai các nhóm giải pháp phát triển du lịch như cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, kiến nghị mở rộng chính sách miễn thị thực (visa) để thu hút khách quốc tế. Địa phương tiếp tục chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong giám sát thị trường và hỗ trợ trải nghiệm số cho du khách; liên kết vùng, nhất là liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn trên cả nước và các nước ASEAN; đồng thời tận dụng sự kiện APEC 2027 để quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch An Giang.

Tỉnh An Giang phấn đấu năm 2026 đón hơn 27,9 triệu lượt du khách trong và ngoài nước, vượt 11,6% kế hoạch; doanh thu du lịch trên 73.980 tỷ đồng, vượt 5,7% kế hoạch năm. Cụ thể mục tiêu quý 3/2026, địa phương sẽ đón hơn 6,11 triệu lượt du khách (trong đó hơn 381.000 lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch trên 14.300 tỷ đồng; quý 4/2026 đón hơn 4,58 triệu lượt du khách (trong đó hơn 774.000 lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch trên 20.170 tỷ đồng./.

"Đầu tàu" Phú Quốc dẫn dắt tăng trưởng du lịch An Giang Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” thu hút mạnh dòng khách quốc tế, tạo hiệu ứng lan tỏa cho du lịch An Giang tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm và mở thêm dư địa bứt phá thời gian tới.