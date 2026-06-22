Đà Nẵng ra mắt hai hệ thống số trong quản trị tài sản công và đô thị

Chiều 22/6, tại Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Ứng dụng công nghệ đột phá trong quản trị tài sản công (DT4PAG). Điểm nhấn của sự kiện là việc ra mắt Hệ thống quản lý nhà công sản (PBMS) cấp thành phố và Hệ thống ứng dụng quản lý không gian tích hợp (SIMP) cấp phường.

DT4PAG là chương trình do Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Thụy Sĩ khởi xướng và hỗ trợ, với nhiệm vụ thúc đẩy ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số và phân tích dữ liệu nhằm chuyển đổi công tác quản trị tài sản công từ việc giám sát thụ động sang tối ưu hóa chủ động trong suốt vòng đời tài sản.

Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, sự ra đời của PBMS và SIMP giúp Đà Nẵng giải quyết bài toán phân tán dữ liệu và hạn chế về nguồn lực quản lý.

Hệ thống quản lý nhà công sản (PBMS) góp phần số hoá và quản lý hiệu quả tài sản công. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Cụ thể, hệ thống PBMS đã số hóa thành công hơn 5.000 nhà, đất công sản trên nền tảng bản đồ số GIS (Hệ thống thông tin địa lý - công cụ thu thập, quản lý, và phân tích dữ liệu không gian trực quan). Thay vì quản lý hồ sơ giấy, ứng dụng này giúp các cấp chính quyền theo dõi tình trạng tài sản theo thời gian thực để đưa ra các quyết định khai thác và bảo trì chính xác.

Song song đó, hệ thống SIMP triển khai thí điểm tại phường Hải Châu mang đến một giải pháp tự động hóa quản lý đô thị. Dựa trên nền tảng GIS và kiến trúc low-code, SIMP giúp tự động hóa khâu thẩm định cấp phép xây dựng và giám sát trật tự đô thị. Hệ thống còn phân tích không gian giúp lãnh đạo địa phương đánh giá nhanh tác động của các dự án, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tra cứu thông tin quy hoạch một cách minh bạch.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Việc công bố các hệ thống này là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện kết quả hợp tác cụ thể giữa thành phố với Ngân hàng Thế giới và SECO. Đây là tiền đề để thành phố tiếp tục vận hành, khai thác hiệu quả các ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, hiện đại và phát triển bền vững".

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, bà Kathleen Whimp, Giám đốc Danh mục đầu tư của WB tại Việt Nam nhận định rằng, Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đang bước vào kỷ nguyên đầu tư chưa từng có cho cơ sở hạ tầng.

Trong bối cảnh đó, việc quản lý tốt những gì đang có là yếu tố mang tính quyết định. Bà Kathleen Whimp nhấn mạnh: "Chăm sóc tài sản thông qua các phương pháp tiếp cận thông minh hơn dựa trên dữ liệu cũng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn, so với việc tạo ra chúng".

Bà Kathleen Whimp, Giám đốc Danh mục đầu tư của WB tại Việt Nam. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự ra mắt của PBMS và SIMP không chỉ đem lại lợi ích to lớn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân Đà Nẵng, mà còn hứa hẹn tạo ra mô hình điểm để nhân rộng mô hình quản trị thông minh này ra nhiều địa phương khác trên cả nước.