Thái Lan thúc đẩy hợp tác với châu Âu phát triển ngành bán dẫn và công nghệ cao

Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác châu Âu nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ quang tử và các lĩnh vực công nghệ cao, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan Yotchanan Wongsawat, trong chuyến công tác tại Hà Lan và Bỉ từ ngày 13-20/6, đoàn Thái Lan đã làm việc với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ hàng đầu nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn.

Trong đó, đoàn đã khảo sát và làm việc với ba cơ sở đào tạo công nghệ hàng đầu của Hà Lan gồm Đại học Công nghệ Eindhoven, Đại học Twente và Đại học Công nghệ Delft. Đây đều là những trung tâm nghiên cứu có thế mạnh về bán dẫn, công nghệ sâu (Deep Tech) và đổi mới sáng tạo.

Ông Yotchanan cho biết qua trao đổi với các đối tác quốc tế, Thái Lan xác định hai lĩnh vực có tiềm năng phát triển là công nghệ chip quang tử và công nghệ đóng gói chip tiên tiến. Theo đánh giá của giới chức Thái Lan, việc kết hợp công nghệ quang tử với công nghệ điện tử trong sản xuất chip có thể giúp nâng cấp các nhà máy điện tử hiện có thành cơ sở sản xuất chip giá trị gia tăng cao, đồng thời thu hút thêm đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu.

Tại Bỉ, đoàn Thái Lan đã làm việc với Viện Nghiên cứu bán dẫn IMEC, một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển bán dẫn hàng đầu thế giới, nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Đoàn cũng đến thăm Viện Bio-Base Europe để tìm hiểu các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh hợp tác khoa học-công nghệ, phía Thái Lan đã tiến hành các cuộc trao đổi chính sách với Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan cùng Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Nội dung thảo luận tập trung vào việc kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút các doanh nghiệp công nghệ châu Âu đầu tư vào Thái Lan và tìm kiếm cơ hội để Thái Lan tham gia chương trình nghiên cứu Horizon Europe của EU.

Theo Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan, nước này cũng đang xây dựng cơ chế kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và sinh viên Thái Lan tại châu Âu nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia phát triển các ngành công nghệ chiến lược trong nước.

Kết quả của chuyến công tác sẽ được trình lên Ủy ban Bán dẫn Quốc gia và Ủy ban Hợp tác Công-Tư của Thái Lan để xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển ngành bán dẫn và công nghệ cao, hướng tới mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế trong những năm tới./.

Viện Công nghệ châu Á: Biểu tượng sáng về hợp tác giáo dục Việt Nam-Thái Lan Giáo sư Pai Chi Li, Chủ tịch AIT, đánh giá cao quan hệ đối tác và gắn bó lâu dài giữa Việt Nam với AIT kể từ năm 1993 khi Viện thành lập cơ sở 2 tại Việt Nam.

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