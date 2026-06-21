Gần 1.000 lượt thí sinh tham dự Kỳ thi năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản

Ngày 21/6, Kỳ thi năng lực tiếng Việt năm 2026 đã diễn ra tại Tokyo, thu hút 940 lượt thí sinh đăng ký dự thi, tăng so với 917 lượt của năm 2025.

Kỳ thi do Hiệp hội Phổ cập và Giao lưu Ngôn ngữ Đông Nam Á Nhật Bản tổ chức nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt của người học tại Nhật Bản.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức ở 6 cấp độ, từ cấp 2 đến cấp cận 6. Cấp 1 - cấp độ cao nhất - không được tổ chức.

Theo Ban tổ chức, số lượng thí sinh đăng ký ở các cấp độ trung và cao tiếp tục tăng. Cấp 3 có 116 thí sinh, tăng từ 86 thí sinh năm trước; cấp 4 có 163 thí sinh, tăng từ 138 thí sinh. Cấp 6 có số lượng đăng ký đông nhất với 224 thí sinh, tiếp theo là cấp 5 với 203 thí sinh, cấp cận 6 với 159 thí sinh và cấp 2 với 75 thí sinh.

Đáng chú ý, cấp 4 và cấp 6 đã phải ngừng nhận đăng ký do hết chỗ, cho thấy nhu cầu học tiếng Việt không chỉ dừng ở trình độ nhập môn mà đang mở rộng lên các cấp độ cao hơn.

Ông Ise Yoji, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Giáo dục phi lợi nhuận Bunsai Gakuen, cho biết khi khởi xướng kỳ thi, đơn vị tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Theo ông, qua từng năm, mức độ nhận biết và uy tín của kỳ thi ngày càng được nâng cao, dần tạo được vị thế nhất định trong xã hội Nhật Bản.

Kỳ thi năm nay tiếp tục ghi nhận sự đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp và nơi cư trú của thí sinh. Ngoài các thí sinh đến từ nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản, còn có trường hợp đăng ký từ nước ngoài, trong đó có sinh viên Đại học Nam Kinh (Trung Quốc). Thí sinh nhỏ tuổi nhất là 9 tuổi và lớn tuổi nhất là 80 tuổi.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Ama, một công chức đến từ tỉnh Shiga, cho biết anh học tiếng Việt vì trong công việc thường xuyên giao tiếp với người Việt Nam và muốn nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ này. Dù mới học chưa đầy một năm tại Kyoto, nhưng anh cho rằng việc học tiếng Việt giúp bản thân hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.

Trong khi đó, anh Tanabe Riichi, thí sinh dự thi cấp 2 đến từ tỉnh Oita, cho biết anh bắt đầu học tiếng Việt do trong công ty có nhiều thực tập sinh và lao động người Việt Nam. Sau khoảng 6 năm học, anh nhận thấy phát âm là thử thách lớn nhất, nhưng chính những khó khăn trong giao tiếp lại khiến tiếng Việt trở nên thú vị hơn.

Các thí sinh đang chăm chú làm bài thi. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Kỳ thi cũng có sự tham gia của nhiều sinh viên Nhật Bản đang học tiếng Việt một cách bài bản. Em Ririka, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, cho biết đã học tiếng Việt gần 2 năm và chuẩn bị sang Việt Nam du học. Em bắt đầu quan tâm đến Việt Nam sau thời gian du học tại Mỹ và có nhiều ấn tượng tốt đẹp về người Việt Nam.

Cũng là sinh viên của trường này, em Saiwa cho biết đã học tiếng Việt được 2 năm và sắp sang Hà Nội du học. Theo em, niềm yêu thích tiếng Việt bắt nguồn từ những câu chuyện của mẹ, một giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Theo ban tổ chức, việc ngày càng có nhiều người theo học tiếng Việt lâu dài cho thấy tiếng Việt đang dần trở thành một ngoại ngữ có giá trị thực tiễn trong học tập, công việc và giao lưu xã hội tại Nhật Bản.

Cùng với sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, nhu cầu sử dụng tiếng Việt trong đời sống, công việc và các dịch vụ công cũng ngày càng gia tăng.

Với 940 lượt thí sinh đăng ký trong năm 2026, Kỳ thi năng lực tiếng Việt tiếp tục phản ánh sức hút ngày càng lớn của tiếng Việt tại Nhật Bản, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai nước./.

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