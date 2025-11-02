Sinh viên Nhật Bản ngày càng say mê học tiếng Việt

Ngày 1/11, tại trường Đại học Ngoại ngữ Kanda, tỉnh Chiba của Nhật Bản đã diễn ra cuộc thi hùng biện tiếng Việt lần thứ 19 của các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Việt đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên khắp đất nước “Mặt Trời mọc.”

Cuộc thi là cơ hội để các bạn học sinh, sinh viên tại Nhật Bản có thể giao lưu, nâng cao trình độ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt cũng như tìm hiểu nhiều hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.



Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, phát biểu khai mạc cuộc thi, cô Iwai Misaki, Chủ nhiệm ngành Đông Nam Á, Khoa Ngôn ngữ châu Á, Đại học Ngoại ngữ Kanda, cho biết bộ môn tiếng Việt của nhà trường được thành lập vào tháng 4/2001, đến nay đã đào tạo được 21 khóa học với hàng trăm sinh viên tốt nghiệp.

Trường Đại học Ngoại ngữ Kanda đã phối hợp với các trường học ở Nhật Bản đang giảng dạy bộ môn tiếng Việt, định kỳ hằng năm tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Việt nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên có thêm động lực học tập và tạo thêm cơ hội trau dồi kiến thức, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt thực tế.



Đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bà Vũ Thị Liên Hương, Bí thư thứ nhất, Trưởng Bộ phận giáo dục, thành viên Ban giám khảo, cho biết trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực từ chính trị kinh tế cho đến văn hóa giáo dục.

Nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu mến đất nước, con người và nền văn hóa Nhật Bản đã học tiếng Nhật và tìm đến các trường của Nhật Bản để du học.

Ở chiều ngược lại, số lượng các bạn trẻ Nhật Bản quan tâm đến Việt Nam, yêu thích Việt Nam và theo học tiếng Việt cũng ngày càng tăng. Cuộc thi này là dịp để các học sinh sinh viên được giao lưu, học hỏi từ thầy cô và các bạn đến từ nhiều trường học có truyền thống giảng dạy tiếng Việt tại Nhật Bản, qua đó tích lũy những kinh nghiệm quý báu trên con đường học tập và lập nghiệp sau này.



Cuộc thi hùng biện tiếng Việt năm nay có sự tham gia của 18 thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông có giảng dạy tiếng Việt như Đại học Ngoại ngữ Kanda, Đại học Osaka, trường Đại học Nữ sinh Showa, trường Trung học Kanto Kokusai …

Ban tổ chức và các thí sinh chụp ảnh lưu niệm khép lại cuộc tranh tài lần thứ 19. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Các thí sinh tranh tài ở nhiều nhóm gồm: nhóm A là sinh viên năm thứ nhất hoặc học sinh trung học; nhóm B dành cho sinh viên năm thứ hai; nhóm C là sinh viên chưa từng du học ở Việt Nam; nhóm D là sinh viên đã du học ở Việt Nam hơn 6 tháng và nhóm E là các thí sinh có cha mẹ người Việt.



Tại cuộc thi, các thí sinh theo từng nhóm đã thể hiện năng lực tiếng Việt ở các nội dung như đọc thơ diễn cảm, kể chuyện trải nghiệm bản thân về quá trình học tiếng Việt hoặc ấn tượng về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam…



Bạn Nguyễn Trần Phương Chi, có cha mẹ là người Việt nhưng đã cùng gia đình sang Nhật định cư từ năm 9 tuổi, hiện đang học lớp 11, trường Trung học Phổ thông Quốc tế Kanto chia sẻ lý do thú vị lựa chọn học tiếng Việt trở lại dù tiếng Việt chính là tiếng mẹ đẻ.

Những ngày đầu sang Nhật Bản, Nguyễn Trần Phương Chi đã dành nhiều thời gian để học tiếng Nhật để theo kịp việc học và hòa nhập với cuộc sống mới.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Nguyễn Trần Phương Chi trở về Việt Nam sống cùng ông bà trong những năm tháng đại dịch COVID-19 hoành hành và chợt nhận ra bản thân thực sự lúng túng trong việc dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với mọi người ở Việt Nam.

Chính vì thế, khi trở lại Nhật Bản, Nguyễn Trần Phương Chi đã quyết định theo học bộ môn tiếng Việt để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đối với ngôn ngữ mẹ đẻ và dễ dàng hơn trong gắn kết tình cảm với người thân ở Việt Nam.



Muto Saiyo, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo người dành giải nhất Nhóm B, cho biết đã làm quen với bộ môn tiếng Việt được một năm rưỡi và cảm thấy học tiếng Việt khó nhất là phát âm do nhiều âm trong tiếng Việt không có trong tiếng Nhật. Muto Saiyo bày tỏ mong muốn sau này có thể sử dụng thành thạo tiếng Việt trong công việc là một giáo viên dạy tiếng Nhật ở Việt Nam.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, cô Iwai Misaki, Chủ nhiệm ngành Đông Nam Á, Khoa Ngôn ngữ châu Á, Đại học Ngoại ngữ Kanda, đánh giá các thí sinh tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Việt năm nay đều chuẩn bị rất tốt nên chất lượng trong các nội dung tranh tài là khá cao.

Hiện nay, sự quan tâm của các bạn trẻ Nhật Bản đối với tiếng Việt đang có xu hướng tăng dần. Do các học sinh sinh viên theo học bộ môn tiếng Việt trước đây thường đặt mục tiêu sau khi tốt nghiệp sẽ tìm kiếm một công việc tại Việt Nam, nhưng gần đây cơ hội tìm được công việc tốt liên quan đến tiếng Việt ngay tại Nhật Bản cũng rất nhiều. Các bạn có thể làm công việc như phiên dịch, hỗ trợ tổ chức các hoạt động giao lưu giữa hai nước…



Cũng tại cuộc thi lần này, các bạn sinh viên, học sinh Nhật Bản cũng có dịp giao lưu với các bạn sinh viên Việt Nam đang học tiếng Nhật ở trường Đại học Ngoại ngữ Kanda thông qua chương trình văn hóa văn nghệ như diễn kịch “Chú bé trong quả đào” bằng tiếng Việt, biểu diễn chơi đàn T’rưng và các tiết mục ca hát đặc sắc.



Kết thúc cuộc thi năm nay, thầy Miyauchi Takahisa, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Kanda, đã trao các giải thưởng ghi nhận nỗ lực tranh tài của các thí sinh, qua đó tiếp thêm động lực để các học sinh, sinh viên tiếp tục phấn đấu trong quá trình theo học bộ môn tiếng Việt./.

