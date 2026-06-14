“Thung lũng bán dẫn” mới của Hàn Quốc

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thế hệ mới, khu vực Gwangju - Jeonnam đang nổi lên như một trung tâm công nghệ mới, hội tụ trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, cơ sở sản xuất bán dẫn và nguồn nhân lực chất lượng cao.



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, kế hoạch thành lập Đặc khu hành chính tích hợp Gwangju - Jeonnam vào tháng 7 tới được kỳ vọng sẽ tạo động lực đưa khu vực này trở thành “thung lũng bán dẫn” mới ở phía Nam Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp và phát triển cân bằng giữa các vùng miền.



Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch xây dựng Vành đai đổi mới bán dẫn phía Nam, kết nối các trung tâm công nghiệp Gwangju, Busan và Gumi (một thành phố công nghiệp trọng điểm thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang) nhằm mở rộng hệ sinh thái bán dẫn vốn tập trung chủ yếu tại khu vực thủ đô Seoul.

Theo kế hoạch, Gwangju sẽ tập trung phát triển công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến, Busan phát triển bán dẫn công suất, trong khi Gumi đảm nhiệm lĩnh vực vật liệu và linh kiện bán dẫn. Các địa phương này sẽ được liên kết thành một chuỗi công nghiệp thống nhất.



Giới chức Hàn Quốc đánh giá công nghệ đóng gói tiên tiến là lĩnh vực chiến lược trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về bán dẫn phục vụ AI và trung tâm dữ liệu. Đây là công đoạn có giá trị gia tăng cao, giúp nâng cao hiệu suất và tiết kiệm năng lượng cho các hệ thống xử lý dữ liệu quy mô lớn.

Hai tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix được cho là đang xem xét mở rộng đầu tư vào khu vực Gwangju - Jeonnam, đặc biệt trong lĩnh vực đóng gói bán dẫn tiên tiến.



Thành phố Gwangju hiện sở hữu hệ sinh thái AI đang phát triển nhanh quanh Khu công nghệ cao số 3, nơi đặt Trung tâm dữ liệu AI quốc gia cùng các cơ sở nghiên cứu và trình diễn công nghệ bán dẫn AI.

Tập đoàn Amkor Technology - doanh nghiệp đóng gói bán dẫn hàng đầu thế giới - cũng đang xúc tiến kế hoạch mở rộng nhà máy tại đây với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ won (tương đương 658,66 triệu USD).



Trong khi đó, tỉnh Jeonnam (Jeollanam) ở Tây Nam Hàn Quốc được đánh giá có lợi thế lớn về năng lượng tái tạo và quỹ đất công nghiệp quy mô lớn. Các khu vực như Haenam, Sinan và Yeonggwang phát triển mạnh điện gió ngoài khơi và điện Mặt Trời, tạo nền tảng quan trọng cho ngành bán dẫn vốn tiêu thụ điện năng rất lớn.

Ngoài ra, hàng loạt dự án hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu cũng đang được triển khai tại Jeonnam. Đáng chú ý có dự án trung tâm điện toán AI quốc gia của liên doanh Samsung SDS tại Haenam Solasido và trung tâm dữ liệu Korean Stargate do liên doanh SK-OpenAI phát triển tại Jangseong.



Giới chuyên gia nhận định việc tích hợp hành chính giữa Gwangju và Jeonnam sẽ giúp hình thành một khu kinh tế thống nhất, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tăng sức cạnh tranh quốc tế cho khu vực.

Hiện Chính phủ Hàn Quốc đã cam kết hỗ trợ mạnh mẽ chiến lược phát triển bán dẫn của đặc khu mới thông qua ưu đãi thuế, hỗ trợ hạ tầng, nới lỏng quy định và đầu tư khoảng 42 tỷ won đến năm 2030 để xây dựng trung tâm trình diễn công nghệ đóng gói tiên tiến.



Theo Nghị sỹ Jeong Jin Wook, Ủy viên Ủy ban Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Quốc hội Hàn Quốc, Gwangju và Jeonnam hội tụ đầy đủ điều kiện phát triển ngành bán dẫn: từ điện, nước đến nguồn nhân lực.

Việc xây dựng hệ sinh thái tích hợp từ thiết kế, sản xuất, đóng gói đến ứng dụng AI không chỉ giúp tăng cường an ninh công nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy phát triển cân bằng trên toàn quốc./.

Hàn Quốc thúc đẩy hợp đồng dài hạn với "Big Tech" nhằm ổn định ngành bán dẫn Samsung Electronics và SK hynix thúc đẩy các thỏa thuận kéo dài 3-5 năm với các khách hàng lớn, đánh dấu sự thay đổi so với thông lệ hợp đồng ngắn hạn trước đây, vốn thường chỉ kéo dài dưới một năm.

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