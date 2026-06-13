Lừa đảo viễn thông và trực tuyến “quét” từ người cao tuổi đến trẻ vị thành niên

Từ những người cao tuổi bị dụ dỗ vào các "phương pháp điều trị sức khỏe" tốn kém đến trẻ vị thành niên bị lừa vì các giao dịch trò chơi giả mạo và lời hứa nhập học đại học, lừa đảo viễn thông và trực tuyến ngày càng nhắm mục tiêu vào các nhóm dễ bị tổn thương bằng cách lợi dụng nhu cầu và nỗi lo lắng của các nhóm tuổi khác nhau.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu tại buổi họp báo ngày 12/6, bà Lý Tiểu Yến, quan chức thuộc đội điều tra tội phạm của Cục Công an Bắc Kinh, cho biết các vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi vẫn là mối lo ngại chính, với các hình thức phổ biến bao gồm: các kế hoạch đầu tư chăm sóc người cao tuổi giả mạo, các sản phẩm sức khỏe bị đội giá và các vụ lừa đảo mạo danh.

Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các khoản đầu tư sinh lời cao, căn hộ dành cho người cao tuổi, các dự án chăm sóc sức khỏe, các cuộc tư vấn chuyên gia giả mạo hoặc các bài giảng về sức khỏe làm mồi nhử, giả danh cảnh sát, nhân viên bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, con cái hoặc người thân để lừa các nạn nhân cao tuổi chuyển tiền.

Theo quan chức trên, người cao tuổi thường là mục tiêu vì họ quan tâm đến sức khỏe và việc chăm sóc người cao tuổi, đồng thời thường là những người hay sống một mình dễ bị thao túng về mặt cảm xúc hơn.

Công an Bắc Kinh gần đây đã triệt phá một băng nhóm bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào người cao tuổi thông qua 20 cửa hàng ở thành phố này, bắt giữ 31 nghi phạm. Nhân viên các cửa hàng đã thu hút khách hàng lớn tuổi bằng các phiếu giảm giá massage miễn phí hoặc liệu pháp chăm sóc chân giá rẻ.

Sau đó, những đối tượng này lại giới thiệu các chuyên gia giả mạo để cung cấp các dịch vụ kiểm tra sức khỏe miễn phí, rồi bịa đặt bệnh tật, dụ dỗ nạn nhân trả những khoản tiền lớn cho các phương pháp điều trị. Mỗi lần điều trị có giá từ 10.000 Nhân dân tệ (NDT - 1.475 USD) đến 20.000 NDT. Những đối tượng này đã lừa hơn 400 người cao tuổi, với tổng số tiền liên quan trên 30 triệu NDT.

Trong khi đó, ông Hà Ân Bân (He Enbin) thuộc Cục Công an Thượng Hải cho biết trẻ vị thành niên và học sinh, sinh viên đang trở thành mục tiêu chính của các vụ lừa đảo viễn thông và trực tuyến. Tại Thượng Hải, nạn nhân dưới 25 tuổi chiếm 15% tổng số vụ lừa đảo viễn thông và nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 7 tuổi.

Các chiêu trò lừa đảo phổ biến nhắm vào học sinh tiểu học và trung học bao gồm giao dịch trò chơi trực tuyến giả mạo, lừa đảo liên quan đến người hâm mộ thần tượng và dụ dỗ tặng tiền trong các phòng phát trực tiếp.

Sinh viên đại học thường là mục tiêu của các giao dịch trò chơi giả mạo, bán vé hòa nhạc giả mạo, lừa đảo hoàn tiền và lừa đảo hẹn hò trực tuyến. Sinh viên nước ngoài thường là mục tiêu của các vụ mạo danh cán bộ thi hành pháp luật, bắt cóc ảo và lừa đảo đổi tiền bất hợp pháp.

Quan chức trên cảnh báo các gia đình cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo liên quan đến tuyển sinh đại học sau kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao). Những chiêu trò lừa đảo này thường liên quan đến những lời hứa hẹn sai sự thật về "kênh tuyển sinh đặc biệt," "chỉ tiêu nội bộ", "điểm cộng" hoặc "đảm bảo trúng tuyển."

Công an Thượng Hải gần đây đã phá một vụ lừa đảo tuyển sinh đại học liên quan đến những lời hứa hẹn sai sự thật về việc giúp học sinh vào các trường đại học danh tiếng, bắt giữ 4 nghi phạm. Công an đã xác định được 22 gia đình nạn nhân trên toàn Trung Quốc, với tổng số tiền thiệt hại lên đến hơn 9 triệu NDT./.

Nhiều nước siết chặt chống lừa đảo trên không gian mạng Từ Trung Quốc đến Hàn Quốc, cuộc chiến chống lừa đảo trên không gian mạng đang được thúc đẩy theo hướng đồng bộ hơn, kết hợp giữa hoàn thiện pháp lý, ứng dụng công nghệ, tăng cường cảnh báo sớm.