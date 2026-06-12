Trung Quốc công bố Kế hoạch Hành động nhân quyền quốc gia giai đoạn 2026-2030 ​

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 11/6, Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động nhân quyền quốc gia mới tại lễ khai mạc Diễn đàn Quản trị nhân quyền toàn cầu năm 2026, nhằm đảm bảo vị trí chủ đạo của người dân được tôn trọng và các quyền lợi cơ bản của người dân được bảo vệ.

Kế hoạch Hành động nhân quyền quốc gia của Trung Quốc giai đoạn 2026-2030 do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện nước này công bố, sẽ thúc đẩy công bằng, chính nghĩa xã hội và đảm bảo thành quả của quá trình hiện đại hóa mang lại lợi ích công bằng cho tất cả người dân.

Theo kế hoạch hành động mới nhất, với việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong bảo vệ nhân quyền, mang lại sự ổn định và chắc chắn cần thiết cho sự phát triển nhân quyền toàn cầu.

Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền con người.

Nước này sẽ tích hợp quan điểm hiện nay của Trung Quốc về quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc gia, áp dụng công nghệ kỹ thuật số, tìm kiếm các hình thức, kênh và kịch bản mới về giáo dục nhân quyền.

Ngoài ra, Trung Quốc xây dựng kế hoạch bảo đảm quyền và lợi ích của các dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật trong 5 năm tới, trong đó có thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung giữa các dân tộc; nhấn mạnh quyền và lợi ích của phụ nữ, kêu gọi duy trì chính sách quốc gia cơ bản về bình đẳng giới; nhấn mạnh quyền và lợi ích của trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật./.

Trung Quốc nêu 5 đề xuất về quản trị nhân quyền toàn cầu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trình bày 5 đề xuất nhằm xây dựng hệ thống nhân quyền công bằng, hợp lý và toàn diện tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.