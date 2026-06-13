Ấn Độ: Máy bay vận tải quân sự AN-32 gặp nạn, 5 quân nhân thiệt mạng

Ít nhất 5 quân nhân Không quân Ấn Độ (IAF) đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng sau khi máy bay vận tải quân sự AN-32 gặp nạn trong lúc hạ cánh tại thành phố Jorhat, bang Assam, ngày 13/6.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn IAF cho biết, máy bay gặp nạn khi đang thực hiện một chuyến bay thường lệ. Trên máy bay có tổng cộng 6 người, gồm các thành viên phi hành đoàn và nhân viên kỹ thuật.

Sau vụ tai nạn, 5 người đã tử vong, trong khi 1 người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường và đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nguồn tin cho biết máy bay cất cánh từ Jorhat để thực hiện nhiệm vụ thả dù tại Chabua. Tuy nhiên, ngay sau khi cất cánh, phi hành đoàn đã yêu cầu quay trở lại hạ cánh khẩn cấp.

Trong quá trình tiếp đất, máy bay được cho là đã chệch khỏi đường băng, lao qua khu vực đường lăn, vỡ thành hai phần và bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. IAF cho biết công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành, đồng thời kêu gọi không đưa ra các suy đoán khi chưa có kết luận chính thức.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ ba liên quan đến máy bay vận tải AN-32 của Không quân Ấn Độ trong vòng một thập kỷ qua.

Trước đó, vụ mất tích máy bay AN-32 trên Vịnh Bengal năm 2016 đã khiến 29 người thiệt mạng, trong khi vụ rơi máy bay AN-32 tại bang Arunachal Pradesh năm 2019 làm 13 người tử vong.

Tính cả vụ tai nạn mới nhất, các sự cố liên quan đến dòng máy bay AN-32 trong 10 năm qua đã khiến ít nhất 47 quân nhân Không quân Ấn Độ thiệt mạng./.

Mỹ: Rơi máy bay hạng nhẹ tại thành phố Wimberley, 5 người thiệt mạng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho hay máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi xuống khu vực có nhiều cây cối và một vụ cháy sau va chạm đã phá hủy máy bay.

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