Thêm cú sốc pháp lý với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 12/6 đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 30 năm tù giam với các tội danh lạm dụng quyền lực và tiếp tay cho đối phương liên quan đến cáo buộc chỉ đạo hoạt động đưa thiết bị bay không người lái xâm nhập Triều Tiên năm 2024.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn phán quyết của tòa cho biết ông Yoon đã ra lệnh triển khai chiến dịch thiết bị bay không người lái vào tháng 10/2024 nhằm làm gia tăng căng thẳng liên Triều và tạo cơ sở cho việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024. Tòa cho rằng hoạt động này đã ảnh hưởng đến lợi ích an ninh quốc gia.

Cũng trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun bị tuyên phạt 30 năm tù, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy phản gián quốc phòng Yeo In Hyung nhận mức án 15 năm tù, trong khi cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến thiết bị bay không người lái Kim Yong Dae nhận án 3 năm tù treo trong thời gian thử thách 5 năm.

Ngay sau khi bản án được tuyên, nhóm luật sư của ông Yoon Suk Yeol đã nộp đơn kháng cáo, cho rằng việc triển khai thiết bị bay không người lái là hoạt động quân sự hợp pháp nhằm đáp trả các đợt thả bóng bay mang rác từ Triều Tiên sang Hàn Quốc cùng trong năm đó.

Đây là bản án mới nhất đối với ông Yoon Suk Yeol, người đang đối mặt với nhiều vụ xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024.

Tháng 2 vừa qua, ông đã bị tuyên án tù chung thân ở cấp sơ thẩm trong vụ án khác liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật và hiện đang kháng cáo./.

Tòa án cấp cao Hàn Quốc nâng án tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol Tòa án Cấp cao Seoul đã tăng mức án đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ 5 năm lên 7 năm tù giam, với các tội danh cản trở công lý và các vi phạm khác.