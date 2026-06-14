Dự đoán Đức vs Curacao: Cỗ xe tăng quyết phá bỏ "lời nguyền" ngày ra quân

Vào lúc 0 giờ ngày 15/6, sân vận động Houston sẽ là tâm điểm khi bảng E World Cup 2026 chính thức khởi tranh giữa nhà cựu vương Đức và tân binh Curacao. Đây là cuộc đối đầu đầy thú vị giữa một thế lực vĩ đại của bóng đá châu Âu và một hiện tượng lãng mạn lần đầu bước ra ánh sáng. Trước khi trái bóng lăn, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào "Cỗ xe tăng" với áp lực nặng nề phải xóa bỏ lời nguyền toàn thua ở hai trận mở màn gần nhất.

Dù gánh chịu nhiều hoài nghi từ quá khứ, thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn sở hữu bản lĩnh và đội hình chất lượng để tự tin định đoạt trận đấu. Điểm tựa của họ là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm của thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer và sức trẻ rực lửa từ chân sút đạt hiệu suất đáng sợ Nick Woltemade.

Ở phía bên kia chiến tuyến, dù kém cạnh về đẳng cấp nhưng Curacao chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần cống hiến và tâm lý thoải mái không còn gì để mất. Tuy nhiên, sự nhiệt huyết của đảo quốc Caribe có lẽ chưa đủ để khỏa lấp khoảng cách mênh mông trước một tuyển Đức đang vô cùng khát khao chiến thắng. Sự lọc lõi cùng tính kỷ luật thép sẽ lên tiếng đúng lúc để giúp "Cỗ xe tăng" giữ lại 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân./.