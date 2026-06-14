Làn sóng đầu tư AI thúc đẩy lợi nhuận từ Samsung Electro-Mechanics và LG Innotek

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 14/6, sự bùng nổ đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên toàn cầu đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới ngành công nghiệp linh kiện điện tử Hàn Quốc, giúp nhiều doanh nghiệp ghi nhận triển vọng lợi nhuận tích cực trong quý 2/2026.

Dữ liệu tổng hợp từ báo cáo của 13 công ty chứng khoán tại Hàn Quốc công bố trong tháng trước, doanh thu quý 2 của Samsung Electro-Mechanics dự kiến đạt khoảng 3.279 tỷ won (khoảng 2,16 tỷ USD), tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận hoạt động ước đạt 386,2 tỷ won, tăng tới 81,4%.

Kết quả khả quan này chủ yếu nhờ nhu cầu tăng mạnh đối với các linh kiện phục vụ máy chủ Trí tuệ Nhân tạo và trung tâm dữ liệu, đặc biệt là tụ điện gốm đa lớp (MLCC) và chất nền bán dẫn tiên tiến.

Giới phân tích cho rằng việc giá tụ điện gốm đa lớp tăng trên thị trường toàn cầu cũng góp phần cải thiện biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Sau khi hãng Murata của Nhật Bản-doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, phát tín hiệu tăng giá đầu năm nay, Samsung Electro-Mechanics được cho là cũng đã điều chỉnh giá một số dòng sản phẩm tụ điện gốm đa lớp.

tụ điện gốm đa lớp là linh kiện quan trọng giúp ổn định dòng điện trong các thiết bị điện tử. Trước đây chủ yếu được sử dụng trong điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ thông tin, hiện linh kiện này đang mở rộng ứng dụng sang máy chủ Trí tuệ Nhân tạo và lĩnh vực ôtô.

Các chuyên gia nhận định nhu cầu tụ điện gốm đa lớp cho máy chủ Trí tuệ Nhân tạo, ôtô điện và thiết bị điện tử hiệu năng cao sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, tạo dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, mảng chất nền bán dẫn tiên tiến FC-BGA của Samsung Electro-Mechanics cũng ghi nhận nhu cầu vượt năng lực cung ứng hiện tại. Công ty cho biết các khách hàng hiện hữu đang yêu cầu tăng sản lượng, đồng thời nhu cầu mới liên quan tới Trí tuệ Nhân tạo tiếp tục gia tăng từ quý 2. Samsung Electro-Mechanics hiện xem xét mở rộng đầu tư nhằm tăng công suất sản xuất tụ điện gốm đa lớp và chất nền bán dẫn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cùng xu hướng trên, LG Innotek cũng được dự báo đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong quý 2. Doanh thu của công ty ước đạt khoảng 4.836 tỷ won, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận hoạt động dự kiến đạt 153 tỷ won, tăng hơn 12 lần.

Ngoài mảng mô-đun camera cung cấp cho Apple tiếp tục duy trì ổn định, LG Innotek đang nổi lên như một doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ nhu cầu chất nền đóng gói dành cho máy chủ Trí tuệ Nhân tạo và bán dẫn hiệu năng cao. Mảng Giải pháp đóng gói của công ty được dự báo đạt lợi nhuận hoạt động trên 50 tỷ won trong quý 2, cao gấp hơn hai lần cùng kỳ năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, LG Innotek đang xúc tiến xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm tới. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa cơ sở sản xuất bên cạnh nhà máy hiện có tại thành phố Gumi thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc.

Các chuyên gia thị trường đánh giá ngành vật liệu và linh kiện điện tử đang chuyển dần sang mô hình thị trường của nhà cung cấp, trong bối cảnh nhu cầu Trí tuệ Nhân tạo toàn cầu tăng nhanh và nguồn cung chất nền bán dẫn tiên tiến vẫn hạn chế.

Theo đó, nếu xu hướng đầu tư Trí tuệ Nhân tạo tiếp tục duy trì, các doanh nghiệp linh kiện điện tử Hàn Quốc sẽ tiếp tục hưởng lợi trong trung và dài hạn, đặc biệt ở các lĩnh vực liên quan đến máy chủ Trí tuệ Nhân tạo, trung tâm dữ liệu và bán dẫn hiệu năng cao./.

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