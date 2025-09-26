"Việt Nam được xếp vào nhóm 'tiềm năng mới nổi' khi đầu tư vào AI"

Tại sự kiện AI4VN 2025 diễn ra vào chiều 26/9, các chuyên gia đã có những phân tích về vị thế của Việt Nam trên bản đồ Trí tuệ nhân tạo toàn cầu, đồng thời chỉ ra những thách thức, cơ hội và lộ trình để Việt Nam có thể bứt phá.

Việt Nam được xếp vào nhóm 'tiềm năng mới nổi' về AI

Theo ông Lê Hồng Việt - Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, cuộc đua AI toàn cầu vẫn đang nóng lên từng ngày, với hai đấu trường chính là phát triển các mô hình AI nền tảng và nghiên cứu học thuật.

Dẫn số liệu từ các báo cáo của IDC và PwC, ông Việt tiết lộ, AI dự kiến đóng góp 19,9 nghìn tỷ USD vào kinh tế thế giới và góp phần tăng 15% GDP toàn cầu năm 2035.

Bức tranh này hiện rõ sự thống trị của hai "người khổng lồ." Mỹ dẫn đầu với 40 mô hình AI hàng đầu và tổng vốn đầu tư tư nhân lên đến 471 tỷ USD (giai đoạn 2013-2024). Trung Quốc đang bứt tốc mạnh mẽ với 15 mô hình chất lượng cao, dẫn đầu về số lượng bằng sáng chế (hơn 817.800) và đang dần thu hẹp khoảng cách về chất lượng mô hình.

"Trong bức tranh đó, Việt Nam được xếp vào nhóm 'tiềm năng mới nổi' của ASEAN," ông Việt nhận định. Tuy nhiên, khoảng cách về đầu tư là một thách thức khổng lồ. Tổng vốn đầu tư cho AI của Việt Nam thua xa Mỹ, Trung Quốc (56 lần) và cả Singapore trong khu vực.

Ngoài khoảng cách đầu tư, Việt Nam còn đối mặt với thách thức như nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt, chi tiêu cho R&D chưa tương xứng và hành lang pháp lý cho AI vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Ông Nguyễn Hoàng Hưng - Giám đốc Công nghệ Viettel AI, cho biết các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Meta, Microsoft, OpenAI đã đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ USD để sở hữu hàng triệu GPU.

Ông Nguyễn Hoàng Hưng - Giám đốc Công nghệ Viettel AI. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Việc huấn luyện mô hình Llama 3 của Meta cần tới 30,84 triệu giờ GPU - một khối lượng mà nếu thực hiện bằng cụm máy chủ nhỏ trong nước có thể mất đến… 55 năm. Con số này cho thấy khoảng cách khổng lồ giữa Việt Nam và thế giới về hạ tầng.

Trước xu thế đó, Việt Nam không đứng ngoài cuộc chơi. Chính phủ ban hành các chiến lược tham vọng, đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam vào Top 3 Đông Nam Á và Top 50 thế giới về nghiên cứu AI. Tuy nhiên, quy mô thị trường trung tâm dữ liệu trong nước hiện còn khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực. "Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn," ông Hưng nêu rõ.

Dù vậy theo các chuyên gia, Việt Nam vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Báo cáo của WIN (Worldwide Independent Network of Market Research) xếp Việt Nam thứ 6/40 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho kỷ nguyên AI.

Hệ sinh thái AI trong nước cũng đang nóng lên nhanh chóng với vốn đầu tư năm 2024 đạt 80 triệu USD (tăng 8 lần), lực lượng lao động công nghệ khoảng 500.000 người, và tỷ lệ chấp nhận AI cao (42% dân số, 65% doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sử dụng).

Theo các chuyên gia, điểm mạnh của Việt Nam là chi phí cạnh tranh, chính phủ chủ động và đà tăng trưởng kinh tế nhanh. Ngược lại, những điểm yếu cố hữu cần khắc phục bao gồm hạ tầng AI chưa đồng bộ, thiếu hụt nhân lực AI chất lượng cao, khung pháp lý chưa hoàn thiện và chi tiêu cho R&D còn khiêm tốn.

Lộ trình "xây dựng AI có chủ quyền" cho Việt Nam

Ông Nguyễn Hoàng Hưng nhấn mạnh việc làm chủ hạ tầng AI không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, còn là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của chuyển đổi số quốc gia.

"Đây chính là nền móng vững chắc để Việt Nam có thể tự chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo và kiến tạo một tương lai số phát triển bền vững," Giám đốc Công nghệ Viettel AI khẳng định.

Ông Lê Hồng Việt cho rằng AI không còn là câu chuyện tương lai mà đã hiện hữu và định hình lại cuộc đua số giữa các doanh nghiệp. "Với mỗi một USD đầu tư vào AI tạo sinh, doanh nghiệp có thể đạt hiệu quả đầu tư (ROI) gấp 3,7 lần," ông chia sẻ.

Thực tế tại Việt Nam, các "AI Agent" (Trợ lý AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ để thay đổi cách doanh nghiệp vận hành. FPT Smart Cloud đã triển khai hơn 1.500 AI Agent cho các khách hàng, giúp tự động hóa 46% khối lượng công việc của trung tâm chăm sóc khách hàng, tăng 20% doanh thu qua kênh telesales, và xử lý hơn 400 triệu bộ giấy tờ mỗi năm với độ chính xác trên 95%.

Một ví dụ điển hình là việc ứng dụng AI Agent trong hoạt động telesales và chăm sóc khách hàng, có khả năng thực hiện 20 triệu cuộc gọi mỗi tháng. Trong lĩnh vực nhân sự, các trợ lý AI giúp 20.000 nhân viên học tập thường xuyên, tăng 15% chất lượng kiến thức và tiết kiệm 80% nguồn lực đào tạo.

Ông Lê Hồng Việt - Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud đã có những phân tích về vị thế của Việt Nam trên bản đồ Trí tuệ nhân tạo toàn cầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ những phân tích trên, ông Lê Hồng Việt đề xuất một lộ trình chiến lược giai đoạn 2025-2030 để Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn có thể dẫn đầu khu vực. Chiến lược này mang tên "Xây dựng AI có chủ quyền", tập trung vào bốn trụ cột: con người - hạ tầng số - sản phẩm - hệ sinh thái. Lộ trình được chia thành ba giai đoạn chính: 2025 - nền tảng và chuẩn bị; 2026-2027 - triển khai và mở rộng; 2028-2030 - dẫn đầu khu vực.

Các chuyên gia đồng tình rằng khó khăn về hạ tầng chính là động lực để Việt Nam tìm ra hướng đi riêng như tận dụng lợi thế chi phí cạnh tranh, lao động công nghệ trẻ đông đảo và sự hỗ trợ chủ động từ Nhà nước. Nếu kiên trì với chiến lược đầu tư bài bản, Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách với các cường quốc và vươn lên như một trung tâm AI mới nổi của khu vực./.

Chiến lược AI và dữ liệu là 'chìa khóa' định đoạt tương lai của Quốc gia Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu không chỉ là công cụ mà còn là năng lượng mới, mạch máu của nền kinh tế trí tuệ. Một chiến lược AI đúng đắn và dữ liệu sẽ là chìa khóa định đoạt tương lai của mỗi quốc gia.