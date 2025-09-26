Việt Nam sẽ là một trong số ít những nước sớm có Luật về Trí tuệ nhân tạo

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo - AI4VN 2025 đã chính thức diễn ra hôm nay (26/9), tại Hà Nội. Với chủ đề "Vietnam in the Global AI Race - Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu," đại diện nhà quản lý, doanh nghiệp tại sự kiện đã chia sẻ các bài toán thực tế, giải pháp để thúc đẩy ứng dụng, phát triển AI gắn kết với chiến lược quốc gia về chuyển đổi số và phát triển AI tại Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết dự kiến Luật Trí tuệ nhân tạo được trình Quốc hội cuối năm 2025 sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có khung pháp lý toàn diện về AI.

Dự thảo Luật được xây dựng dựa trên 5 nguyên tắc cốt lõi: lấy con người làm trung tâm, đảm bảo an toàn và minh bạch, phát triển bao trùm và bền vững, quản trị cân bằng và hài hòa. Một trong những điểm nhấn của dự luật là việc quản lý AI theo mức độ rủi ro, trong đó các hệ thống AI có rủi ro cao sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ. Quy định về tính minh bạch và dán nhãn cũng được chú trọng, yêu cầu người dùng phải được thông báo rõ ràng khi tương tác với AI, nhằm giải quyết những thách thức trong việc phân biệt giữa nội dung do người và máy tạo ra.

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh việc quản lý, luật cũng hướng đến mục tiêu tạo động lực phát triển, với các cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt cho nghiên cứu và phát triển AI. Bộ Khoa học Công nghệ cũng tiên phong ứng dụng AI vào hoạt động nội bộ, điển hình là trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, giúp giải phóng sức lao động và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Cuối cùng, vấn đề đạo đức AI được nhấn mạnh là một nội dung thảo luận trọng tâm. Các thách thức trong giáo dục, y tế và tài chính đều đòi hỏi một khung khổ đạo đức rõ ràng, nơi quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Thứ trưởng nhấn mạnh thêm, việc quản lý và phát triển AI đòi hỏi cách tiếp cận đa chiều, cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Vai trò của các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước là không thể thiếu trong quá trình này.

"Bộ Khoa học Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái AI mở, minh bạch và hiệu quả," Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định.

Cũng tại sự kiện, ông Kim Wimbush - Tham tán CSIRO kiêm Giám đốc Chương trình Aus4Innovation tại Việt Nam nhấn mạnh, chủ đề năm nay phản ánh tầm nhìn của Việt Nam trong tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, thúc đẩy đổi mới để phát triển đồng thời đóng góp vào tiến bộ toàn cầu. Phía Australia tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình này.

Ông Kim Wimbush - Tham tán CSIRO kiêm Giám đốc Chương trình Aus4Innovation tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ông Wimbush, quan hệ đối tác đổi mới giữa hai nước được khởi động năm 2017 và được củng cố từ 2024, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên đã phối hợp chuyên môn nhằm bảo đảm công nghệ mới, trong đó AI được phát triển có trách nhiệm và bền vững.

Ông Wimbush nhấn mạnh, những sự kiện như AI4VN là cơ sở để Chính phủ, giới nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đổi mới cùng hợp tác, khai thác tiềm năng của AI vì lợi ích chung.

AI4VN được tổ chức thường niên, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là năm thứ 8 chương trình được triển khai với mong muốn giúp cộng đồng và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc ứng dụng AI trong đời sống, đóng vai trò cầu nối giữa các bộ, ban, ngành và doanh nghiệp trong việc trao đổi về chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển AI tại Việt Nam./.

