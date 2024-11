Khai mạc Internet Day 2024 - Bứt phá với DC, Cloud, 5G và AI

Internet Day 2024 khai mạc với chủ đề “Bước tiến mới cho Internet Việt Nam - Bứt phá với DC, Cloud, 5G & AI." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 27/11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo, Triển lãm Internet Day 2024 với chủ đề “Bước tiến mới cho Internet Việt Nam - Bứt phá với DC, Cloud, 5G & AI."

Đây là hoạt động thường niên của Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam( VNNIC) với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết, mỗi giai đoạn đều đánh dấu sự thay đổi không chỉ về công nghệ mà còn về văn hóa sử dụng Internet tại Việt Nam. Tương lai của Internet Việt Nam hứa hẹn nhiều đột phá lớn, khi công nghệ đang thay đổi nhanh chóng và nhu cầu chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tích cực trong thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng phổ cập Internet đến vùng sâu, vùng xa.

Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo dự báo của Statista.com, số lượng người dùng internet tại Việt Nam được dự báo sẽ liên tục tăng trong giai đoạn 2024 – 2029, ước tính sẽ đạt 100,19 triệu người dùng vào năm 2029. Cũng theo báo cáo “Kinh tế số Đông Nam Á năm 2024” do Google - Temasek công bố ngày 5/11, ước tính quy mô nền kinh tế Internet Việt Nam đạt 36 tỷ USD trong năm nay, tăng 16% so với năm ngoái. Thương mại điện tử bán lẻ vẫn tiếp tục là trụ cột khi đóng góp 22 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ và chiếm 61% tổng quy mô nền kinh tế Internet.

Ông Vũ Hoàng Liên nhận định cơ hội mở ra cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là rất lớn.

"Câu hỏi đặt ra là: Làm sao để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của thị trường với số lượng người dùng Internet Việt Nam ước tính sẽ đạt 100,19 triệu vào năm 2029? Bởi rõ ràng với sự sẵn sàng về hạ tầng và sự quan tâm từ Chính phủ, Việt Nam có tiềm năng trở thành một trung tâm đổi mới trong kỷ nguyên AIoT. Tuy nhiên, để thực sự bứt phá, cần sự hợp tác mạnh mẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, và cộng đồng công nghệ. Hi vọng Internet Day 2024 sẽ mang đến phần nào những định hướng chính xác để giúp doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tìm được lời giải cho câu hỏi trên," Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao sự hợp tác và những đóng góp liên tục của Hiệp hội Internet Việt Nam. Vai trò của Hiệp hội là không thể thiếu trong việc xây dựng một hệ sinh thái Internet năng động, có trách nhiệm và an toàn, hỗ trợ đổi mới và phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Viễn thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp viễn thông, Internet, doanh nghiêp công nghệ số vượt qua các thách thức và tạo ra cơ hội phát triển trong thời đại số," Cục trưởng Cục Viễn thông khẳng định.

Tại sự kiện, một số tham luận được trình bày đã thu hút sự quan tâm của các độc giả tại Internet Day 2024 như: Cloud Native & AI; Wifi 6E / Wifi 7; Chiến lược 5G / Dịch vụ mới cho 5G; Ứng dụng Edge Native – Giải phóng sức mạnh của Edge,...

Trong khuôn khổ sự kiện Internet Day 2024 cũng công bố Báo cáo Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam (VNCDC Report 2024).

Đầu tư hạ tầng và đảm bảo an toàn để phát triển Internet Việt Nam Ba mươi năm qua, kể từ khi Việt Nam gia nhập mạng Internet toàn cầu năm 1997, quy mô Internet Việt Nam đã lớn hơn, kết nối Internet ngày càng nhanh hơn và công nghệ ngày càng hiện đại hơn.

Hội thảo - Triển lãm Internet Day 2024 với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực công nghệ thông tin - Internet như VNPT, Viettel IDC, FPT Telecom, Netnam, Akamai,... là cơ hội để lắng nghe, chia sẻ và thảo luận về những vấn đề quan trọng của ngành công nghệ thông tin.

Theo ban tổ chức, Internet Day 2024 nhằm tạo ra cơ hội học hỏi và tương tác trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin, giúp các doanh nghiệp công nghệ thông tin kết nối và chia sẻ những thông tin công nghệ mới nhất hiện nay./.