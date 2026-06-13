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Hàn Quốc tăng tốc mở rộng hợp tác chiến lược với châu Âu

Các cuộc hội đàm tại Bỉ và Italy cho thấy quyết tâm của Seoul trong việc mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ và an ninh với châu Âu giữa bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

Nhật Hưng
Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 10/6/2026, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic tại lễ ký. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 10/6/2026, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic tại lễ ký. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến châu Âu kể từ khi nhậm chức đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh hợp tác với các đối tác châu Âu về kinh tế, công nghệ và an ninh.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Lee đã tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao tại Bỉ và Italy.

Tại các cuộc gặp, Hàn Quốc và các đối tác châu Âu nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, hàng không vũ trụ, năng lượng và đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, Hàn Quốc và Italy đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Đặc biệt, tạo nền tảng cho việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, các vấn đề an ninh cũng được đề cập trong chương trình nghị sự, bao gồm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và xung đột tại Ukraine.

Theo các chuyên gia, châu Âu đang ngày càng trở thành đối tác quan trọng của Hàn Quốc trong các vấn đề an ninh và trật tự quốc tế.

Dự kiến trong những ngày tới, Tổng thống Lee sẽ thăm Vatican và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Các chủ đề như AI, bất bình đẳng toàn cầu và hợp tác quốc tế được cho là sẽ nằm trong trọng tâm các cuộc thảo luận./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #Châu Âu #Hợp tác chiến lược #Tổng thống Lee Jae Myung #Kinh tế #An ninh #Công nghệ Bỉ Hàn Quốc Italy
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