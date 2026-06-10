Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ với châu Âu để củng cố an ninh kinh tế

Ngày 10/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chính thức bắt đầu chuyến công du châu Âu. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tìm kiếm giải pháp củng cố an ninh kinh tế và mở rộng không gian hợp tác chiến lược của quốc gia Đông Á này tại thị trường phương Tây.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong ngày 10/6, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có các cuộc hội đàm song phương và đa phương với các nhà lãnh đạo Bỉ và Liên minh châu Âu (EU).

Nội dung trọng tâm của các cuộc hội đàm lần này sẽ xoay quanh các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại, tháo gỡ rào cản đối với dòng vốn đầu tư và tăng cường phối hợp chiến lược để bảo đảm sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang có nhiều biến động phức tạp.

Giới quan sát nhận định chuyến công du châu Âu của nhà lãnh đạo Hàn Quốc diễn ra vào thời điểm then chốt khi các cường quốc công nghệ đang tăng tốc đua tranh về tầm ảnh hưởng.

Đối với Hàn Quốc, một nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào thương mại quốc tế, việc thắt chặt liên minh với EU - đối tác có các quy định khắt khe về chuỗi cung ứng và công nghệ xanh - là bước đi sống còn.

Chuyến công du này được kỳ vọng sẽ mở ra các kênh đối thoại thường trực về nguồn cung nguyên liệu thô và chip bán dẫn.

Bên cạnh đó, các cuộc hội đàm trên cũng mở rộng sang lĩnh vực hợp tác an ninh mạng và chuyển đổi số nhằm đa dạng hóa mạng lưới đối tác ngoại giao, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống và nâng cao toàn diện khả năng chống chịu của nền kinh tế Hàn Quốc trước các cuộc khủng hoảng địa chính trị từ bên ngoài./.

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng cao nhất trong hơn 5 năm Kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 1,8% trong quý 1/2026 so với quý trước, mức cao nhất trong hơn 5 năm qua, nhờ xuất khẩu tăng mạnh và nhu cầu nội địa duy trì ổn định.