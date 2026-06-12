Đồng won suy yếu và lộ trình cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc tại Mỹ

Đồng won suy yếu đang nổi lên như một trở ngại đối với gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD mà Chính phủ Hàn Quốc cam kết đầu tư vào Mỹ. Thứ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế phụ trách các vấn đề quốc tế Moon Ji-sung theo lịch trình sẽ có cuộc gặp giới chức cao cấp Bộ Tài chính Mỹ trong ngày 12/6 (giờ địa phương) để thảo luận về vấn đề ổn định thị trường ngoại hối.

Chuyến công tác của Thứ trưởng Tài chính Moon được đánh giá là khá bất thường, bởi các quan chức cao cấp phụ trách chính sách ngoại hối hiếm khi có các chuyến thăm riêng đến Washington ngoài kênh tham vấn thường niên giữa hai cơ quan tài chính.

Bộ Tài chính Hàn Quốc không cho biết chi tiết về chuyến đi, nhưng các nhà quan sát thị trường dự đoán nội dung thảo luận sẽ tập trung vào việc đảm bảo biến động tỷ giá won/USD không làm gián đoạn tiến độ thực hiện các cam kết đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ.

Trong những tuần gần đây, đồng won liên tục chịu áp lực, với tỷ giá dao động quanh mức 1.500 won/USD, mốc thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Trong phiên giao dịch ngày 11/6, đồng won đóng cửa ở 1.528,9 won/USD, giảm 4,7 won so với phiên trước sau khi mở cửa tại 1.525,5 won/USD.

Sự suy yếu kéo dài của đồng won làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu USD lớn liên quan đến các cam kết đầu tư của Hàn Quốc có thể gia tăng thêm áp lực lên thị trường ngoại hối khi phải huy động nguồn USD để tài trợ cho các khoản đầu tư.

Hàn Quốc và Mỹ đã đạt thỏa thuận vào tháng 10/2025 tại Gyeongju. Theo đó Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ đổi lại việc giảm Mỹ giảm thuế quan nhập khẩu cho các hàng hóa chủ lực của Hàn Quốc.

Gói đầu tư này bao trùm các lĩnh vực chiến lược như đóng tàu, chất bán dẫn, năng lượng, khoáng sản quan trọng và trí tuệ nhân tạo.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sớm ra mắt Quỹ Đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ do nhà nước hậu thuẫn để giám sát chương trình. Theo bản ghi nhớ chung công bố tháng 11/2025, hai bên đồng ý việc thực hiện gói đầu tư không nên làm bất ổn thị trường ngoại hối Hàn Quốc.

Trong trường hợp việc thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ có nguy cơ gây bất ổn thị trường, như biến động hỗn loạn của đồng won, Hàn Quốc có thể yêu cầu điều chỉnh về số lượng và thời điểm giải ngân, và Mỹ sẽ xem xét yêu cầu này một cách thiện chí.

Các chuyên gia nhận định cả hai nước đều có lợi ích trong việc ngăn chặn biến động tỷ giá quá mức ảnh hưởng đến gói đầu tư, mặc dù chưa rõ liệu các cuộc gặp sắp tới có dẫn đến các biện pháp thực sự ổn định thị trường ngoại hối hay không.

Giáo sư Kang Sung-jin, Đại học Korea cho rằng mặc dù Washington không mặn mà với đề xuất hoán đổi ngoại tệ chính thức mà Seoul mong muốn, hai bên vẫn có thể phát đi thông điệp khẳng định cam kết ổn định thị trường ngoại hối.

Tuy nhiên, Giáo sư Kang Sung-jin cảnh báo rằng sự tham gia của Mỹ có giới hạn và trách nhiệm chủ yếu vẫn thuộc về cơ quan quản lý Hàn Quốc.

Trong những ngày gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường giám sát các giao dịch ngoại hối.

Bộ Tài chính đã yêu cầu lực lượng đặc nhiệm liên ngành thanh tra bất thường hoạt động giao dịch ngoại hối với sự tham gia của Cục Tình báo Quốc gia, Cục Thuế, Hải quan, Ủy ban Giám sát tài chính và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc./.

Đồng won của Hàn Quốc xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua Tại thời điểm 15 giờ 30 phút theo giờ Seoul, đồng won được niêm yết ở mức 1.497,5 won/USD, mức định giá thấp nhất của đồng nội tệ Hàn Quốc kể từ ngày 10/3/2009.

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