Hàn Quốc tăng cường hợp tác an ninh mạng với NATO

Ngày 11/6, phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc tại Brussels (Bỉ) đã tham gia phiên họp mở rộng của Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm thảo luận về các biện pháp ứng phó với các cuộc tấn công mạng xuyên quốc gia.

Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn của giới quan sát trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang ngày càng phức tạp.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại phiên họp này, phía Hàn Quốc khẳng định sẽ đẩy mạnh cơ chế chia sẻ dữ liệu tình báo công nghệ và tăng cường phối hợp hành động với các đối tác phương Tây trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, phái đoàn Hàn Quốc cũng đề xuất thiết lập các kênh tham vấn chuyên sâu định kỳ giữa các cơ quan an ninh mạng của nước này với Trung tâm Phòng thủ Không gian mạng NATO (CCDCOE) nhằm nâng cao năng lực cảnh báo sớm, xây dựng kịch bản diễn tập chung và ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa kỹ thuật số mới nổi đối với hệ thống quản lý quốc gia.



Phiên họp diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công mạng, chiến tranh thông tin và gián điệp kỹ thuật số có xu hướng gia tăng mạnh mẽ về cả quy mô lẫn mức độ tinh vi.

Thực tế này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Hàn Quốc và các thành viên của NATO trong việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu, đặc biệt là hệ thống lưới điện, mạng lưới tài chính và cơ sở dữ liệu quốc phòng.



Hàn Quốc hiện là quốc gia châu Á đầu tiên chính thức trở thành thành viên đóng góp của CCDCOE từ năm 2022.

Việc chính quyền nước này liên tục thúc đẩy các chương trình nghị sự về an ninh mạng với NATO không chỉ khẳng định năng lực công nghệ của quốc gia Đông Á này, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một không gian mạng an toàn, minh bạch và dựa trên luật pháp quốc tế./.

Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ với châu Âu để củng cố an ninh kinh tế Hàn Quốc kỳ vọng chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ mở ra không gian hợp tác chiến lược mới với EU trong các lĩnh vực then chốt như thương mại, bán dẫn, an ninh mạng và chuyển đổi số.

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