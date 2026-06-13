Ấn Độ sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa

Ấn Độ vừa tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày, qua đó gia nhập nhóm quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các cuộc thử nghiệm do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) thực hiện trong các ngày 10 và 11/6.

Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo giai đoạn hai (BMD Phase-II) được thử nghiệm thành công, đánh chặn các mục tiêu mô phỏng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Theo các nguồn tin, hai loại tên lửa đánh chặn được sử dụng trong thử nghiệm có khả năng tiêu diệt các tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 2.000-5.000 km, thuộc nhóm tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Hệ thống có khả năng đánh chặn cả trong và ngoài khí quyển và dự kiến sẽ sớm được đưa vào trang bị sau khi hoàn tất các bước đánh giá cuối cùng.

Bên cạnh đó, DRDO cũng đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không tầm trung mới, đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình hiện đại hóa năng lực phòng thủ nhiều tầng của Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đánh giá rằng, thành công của các cuộc thử nghiệm đã đưa Ấn Độ vào nhóm ít quốc gia trên thế giới có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, bao gồm cả các mối đe dọa từ tên lửa tầm xa.

Theo giới quan sát, việc New Delhi đẩy mạnh phát triển năng lực phòng thủ tên lửa diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Ấn Độ đang đồng thời hiện đại hóa lực lượng răn đe chiến lược, phát triển các thế hệ tên lửa đạn đạo mới và tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa tên lửa trong khu vực.

Các quan chức DRDO cho biết việc hoàn thành 3 cuộc thử nghiệm phức tạp trong vòng chưa đầy 48 giờ là minh chứng cho năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ quốc phòng tiên tiến của Ấn Độ cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang./.

Ấn Độ thử thành công tên lửa chống bức xạ RudraM-II RudraM-II là tên lửa không đối đất sử dụng nhiên liệu rắn do Ấn Độ tự phát triển, được thiết kế để tấn công và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không cùng nhiều mục tiêu mặt đất của đối phương.