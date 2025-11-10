Ấn Độ-Israel hợp tác sản xuất tên lửa tầm xa có khả năng tấn công chính xác

Ấn Độ đang đàm phán ở giai đoạn nâng cao với Israel để sản xuất trong nước hai loại tên lửa hiện đại, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng chiến lược giữa hai nước.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh New Delhi tích cực thúc đẩy chương trình "Make in India" nhằm tăng cường năng lực sản xuất vũ khí trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Theo truyền thông Israel ngày 9/11, hai loại tên lửa trong thỏa thuận gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa LORA do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI) phát triển và tên lửa hành trình Ice Breaker do Tập đoàn Rafael chế tạo.

Cả hai đều là vũ khí tấn công chính xác tầm xa, có khả năng thay đổi cục diện chiến trường.

Các cuộc đàm phán được đẩy nhanh sau khi Israel và Ấn Độ ký Bản ghi nhớ mở rộng hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ Cuộc họp Nhóm công tác chung lần thứ 17 diễn ra tại Tel Aviv ngày 4/11.

Cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh và Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, Thiếu tướng Amir Baram, đồng chủ trì.

Bên cạnh thỏa thuận chuyển giao công nghệ tên lửa, IAI cũng tiến gần tới việc ký kết hợp đồng trị giá 905 triệu USD cung cấp 6 máy bay tiếp dầu trên không cho Không quân Ấn Độ.

Theo kế hoạch, IAI sẽ thông qua Bedek Aviation Group - công ty con - mua 6 máy bay Boeing 767 cũ, sau đó cải tạo thành máy bay tiếp dầu đa nhiệm và bàn giao cho Không quân Ấn Độ trước tháng 3/2026.

Những máy bay tiếp dầu này được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể tầm hoạt động của các tiêm kích Rafale và Su-30MKI, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiếu lửa của không quân Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), từ năm 2020 đến 2024, Ấn Độ là khách hàng quốc phòng lớn nhất của Israel, chiếm khoảng 34% tổng xuất khẩu quốc phòng của nước này./.

Iran tuyên bố tầm bắn tên lửa có thể vượt xa 2.000km nếu cần thiết Giới chức quân sự Iran khẳng định nước này có thể mở rộng tầm bắn tên lửa “bất kỳ mức nào cần thiết,” bác bỏ yêu cầu hạn chế từ Mỹ và châu Âu liên quan đến chương trình hạt nhân.