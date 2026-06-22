Mô hình Bản sao số: Chuyển từ theo dõi thủ công sang giám sát thông minh

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 về việc phê duyệt Đề án thí điểm Bản sao số thành phố Đà Nẵng.

Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, thành phố đổi mới sáng tạo và “AI City” trong giai đoạn tới.

Bản sao số - Digital Twin không chỉ là mô hình 3D của đô thị, mà là một môi trường dữ liệu số tích hợp, cho phép kết nối dữ liệu quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng, môi trường, giao thông và các dữ liệu chuyên ngành khác trên một nền tảng thống nhất. Từ đó, cơ quan quản lý có thể trực quan hóa hiện trạng, giám sát, phân tích, mô phỏng, dự báo và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Theo đề án, Đà Nẵng sẽ thí điểm Bản sao số trong giai đoạn 2026 -2028, trước mắt tập trung vào lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị tại một số địa bàn ưu tiên.

Các nội dung trọng tâm gồm xây dựng nền tảng bản sao số; chuẩn hóa, số hóa và tích hợp dữ liệu đa nguồn; xây dựng mô hình trực quan hóa 2D/3D; ứng dụng AI, GIS, IoT, mô hình hóa và phân tích dữ liệu; đồng thời xây dựng cơ chế quản trị, vận hành, khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, đề án có ý nghĩa thiết thực trong quản lý và phát triển các khu chức năng chiến lược của thành phố như khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Khi dữ liệu quy hoạch, hạ tầng, đất đai, môi trường, logistics và hoạt động đầu tư được số hóa, liên thông và mô phỏng trên nền tảng bản sao số, công tác quản lý sẽ chuyển từ “theo dõi thủ công” sang “giám sát thông minh”, từ “xử lý sau” sang “dự báo trước,” từ “quản lý theo hồ sơ” sang “quản trị theo dữ liệu thời gian thực.”

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng phát triển Khu Thương mại tự do (FTZ) thế hệ mới theo hướng thông minh, xanh, tích hợp số; hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh hơn, minh bạch hơn; đồng thời nâng cao năng lực điều hành của cơ quan nhà nước trong quản lý không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, logistics, môi trường và dịch vụ đô thị.

Việc phê duyệt Đề án thí điểm Bản sao số cho thấy quyết tâm của thành phố trong đổi mới phương thức quản trị, lấy dữ liệu làm tài nguyên cốt lõi, công nghệ làm công cụ đột phá và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đây là một bước chuẩn bị cần thiết để Đà Nẵng hình thành mô hình đô thị số hiện đại, có khả năng dự báo, thích ứng và phát triển bền vững trong tương lai.

Theo ông Vũ Quang Hùng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều nền tảng, giải pháp số trong công tác quản lý như BIM, GIS và các hệ thống dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý quy hoạch, hạ tầng và đầu tư tại Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đây là những nền tảng quan trọng, tạo cơ sở dữ liệu và hạ tầng số cần thiết để từng bước xây dựng, tích hợp và vận hành mô hình Bản sao số cho các khu chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát và phát triển bền vững trong thời gian tới./.

Thành phố Hồ Chí Minh đưa mô hình đô thị thông minh xuống cấp xã Mô hình giúp lãnh đạo địa phương điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực, đồng thời tạo nền tảng để Thành phố xây dựng bộ tiêu chí và nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn trong thời gian tới.