Sẽ thu phí các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7 tới

Theo ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ tiến hành thu phí đường bộ từ ngày 15/7 tới đây.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác, ông Thái cho hay, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 từ 22h ngày 2/3.

Cụ thể, 5 đoạn tuyến cao tốc thu phí gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây.

Trong thời gian từ ngày 2/3-1/6/2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 9,78 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu được trên 944 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp ngân sách Nhà nước; việc triển khai đồng bộ hệ thống quản lý điều hành giao thông và thu phí điện tử không dừng đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tuyến, tăng tính công khai, minh bạch trong công tác thu phí và từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giao thông hiện đại.

Ngoài ra, bốn Trung tâm Quản lý hệ thống giao thông thông minh (TMC) trên tuyến cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2021 đi vào hoạt động giúp giảm 30-50% số vụ tai nạn giao thông.

Đối với 12 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 gồm: Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau, ông Thái cho biết Cục Đường bộ đang triển khai thi công lắp đặt thiết bị, phối hợp với các ban quản lý dự án để hoàn thiện, tổ chức thu phí một số tuyến từ ngày 15/7/2026 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

“Cục Đường bộ cũng sẽ hoàn thiện Đề án thu phí các dự án cao tốc hợp vốn ngân sách Trung ương và địa phương trong quý 4/2026,” ông Thái thông tin thêm.

Liên quan đến trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam, Cục Đường bộ đã ký hợp đồng với nhà đầu tư 21 trạm, trong đó 20 trạm dừng nghỉ bàn giao mặt bằng đầy đủ, một trạm dừng nghỉ mới bàn giao được 16%. Hiện, có 11/21 trạm dừng nghỉ cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác công trình dịch vụ công thiết yếu; 3 trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành, khai thác trạm tạm; 6 trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành.

Cục Đường bộ đang đôn đốc, chỉ đạo các nhà đầu tư huy động tổng thể nguồn lực để hoàn thành công trình dịch vụ công trong tháng Sáu này, đưa vào khai thác trước 15/7/2026 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Riêng trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144 sẽ giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng trước ngày 15/7 tới đây. Ba trạm dừng nghỉ còn lại trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông gồm: La Sơn-Hòa Liên, hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận-Cần Thơ đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai.

Về công tác quản lý, bảo trì đường bộ, hiện có tổng số 3.345km cao tốc đưa vào khai thác. Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận quản lý 1.379km (chiếm 41,2%), nhà đầu tư BOT quản lý 465km (chiếm 13,9%), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý 471km (chiếm 14,1%), địa phương quản lý 378km (chiếm 11,3%), còn lại 652km (chiếm 21,1%) đang hoàn thiện thủ tục bàn giao.

Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm nay, Cục Đường bộ đã tiếp nhận bàn giao 397km (gồm 379km 6 dự án cao tốc Bắc-Nam và 18km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu).

Đề cập đến vốn bảo trì đường bộ, đến nay, Cục Đường bộ đã giải ngân 1.844/6.229 tỷ đồng, đạt 29,6% và dự kiến giải ngân trong sáu tháng đầu năm là 2.360 tỷ đồng, đạt 38%. Cục đã ký hợp đồng 96/121 công trình (chiếm 79%) bảo trì; đồng thời đôn đốc, chỉ đạo khắc phục biến động về giá để đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm kế hoạch giải ngân./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Sắp thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư Các dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Nhà nước đầu tư đã đưa vào khai thác và sắp được tiến hành thu phí.

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