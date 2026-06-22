Hà Tĩnh: Xe đầu kéo va chạm xe khách trên cao tốc, một tài xế tử vong

Sáng 22/6, cơ quan chức năng thông tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên tuyến cao tốc Hàm Nghi-Vũng Áng đã làm tài xế xe khách tử vong do chấn thương quá nặng trên đường đi cấp cứu; 8 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra tại Km 557+200 trên tuyến cao tốc Hàm Nghi-Vũng Áng (đoạn gần nút giao Kỳ Trung, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh).

Khoảng 20 giờ ngày 21/6, xe ôtô khách mang biển kiểm soát 99H-067.xx do tài xế Nguyễn Tiến N. (sinh năm 1990, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam-Bắc.

Khi đến đoạn đường trên, xe khách đã va chạm mạnh với xe đầu kéo BKS 29E-422.xx (kéo theo rơmoóc 29RM-046.xx) chở nhiều khung sắt lớn, do tài xế Nguyễn Văn H. (sinh năm 1989, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) cầm lái di chuyển phía trước.

Cú đâm trực diện khiến phần đầu xe khách biến dạng, găm chặt vào các khối khung sắt trên xe đầu kéo. Vụ tai nạn làm 9 người trên xe khách bị thương, lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực nhằm tránh ùn tắc, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để cứu nạn, đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, tài xế xe khách Nguyễn Tiến N. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

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