Vietnam Airlines Group tiếp tục duy trì tỷ lệ các chuyến bay đúng giờ cao

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực về tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) trong ba tháng liên tiếp của năm nay theo số liệu công bố của Cục Hàng không Việt Nam.

Trong đó, Pacific Airlines là hãng có tỷ lệ đúng giờ cao nhất toàn ngành trong ba tháng liên tiếp. Cụ thể, OTP của Pacific Airlines trong các tháng 3-5/2026 lần lượt đạt 89%, 96% và 95,2%, liên tục duy trì ở mức cao và giữ vững vị trí dẫn đầu toàn ngành.

Bên cạnh kết quả nổi bật của Pacific Airlines, Vietnam Airlines và VASCO cũng ghi nhận những kết quả tích cực. OTP của Vietnam Airlines tăng từ 80,4% trong tháng Ba lên 89,3% trong tháng Tư và đạt 89,5% trong tháng Năm.

Trong khi đó, VASCO duy trì tỷ lệ đúng giờ ở mức cao, lần lượt đạt 85,3%, 92,1% và 92,2% trong cùng kỳ. Các kết quả trên đều cao hơn mức OTP bình quân của toàn ngành hàng không Việt Nam, vốn đạt 79,6% trong tháng Ba, 86% trong tháng Tư và 87,1% trong tháng Năm.

Kết quả này phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành, khai thác và sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong hệ sinh thái Vietnam Airlines Group cũng như nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở mọi khâu phục vụ. Từ công tác điều hành, kỹ thuật, phục vụ mặt đất đến đội ngũ phi công, tiếp viên, các đơn vị hỗ trợ khác,... đều hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm các chuyến bay an toàn, đúng giờ và mang lại trải nghiệm thuận tiện cho hành khách.

Trong thời gian qua, các hãng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành khai thác, tối ưu nguồn lực và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong toàn hệ thống. Đây cũng là những yếu tố quan trọng góp phần cải thiện tỷ lệ đúng giờ và duy trì chất lượng vận hành ổn định trong bối cảnh nhu cầu đi lại tiếp tục tăng cao.

Vietnam Airlines Group vượt bình quân toàn ngành về tỷ lệ chuyến bay đúng giờ ba tháng liên tiếp của năm 2026.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết Vietnam Airlines Group luôn duy trì tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) ở mức cao so với trung bình toàn ngành. Việc tiếp tục giữ vững kết quả này khẳng định hiệu quả của các giải pháp điều hành, tối ưu nguồn lực, sự nỗ lực của toàn hệ thống nhằm bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, ổn định và mang đến những hành trình thuận tiện hơn cho hành khách.

Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục tối ưu hóa công tác điều hành, khai thác, trong đó tập trung ứng dụng các công nghệ hiện đại để giữ vững và nâng cao chỉ số đúng giờ, qua đó mang đến trải nghiệm tốt nhất cho hành khách và khẳng định vị thế của ngành hàng không Việt Nam trên thị trường quốc tế./.

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