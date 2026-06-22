Thành phố Đồng Nai rút ngắn thủ tục bồi thường cho dự án metro Long Thành

Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trong đó, thực hiện các thủ tục như: đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, tài sản trên đất, lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đảm bảo rút ngắn được thời gian để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đây là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tại kế hoạch số 99/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

“Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; trong đó, trách nhiệm chính thuộc người đứng đầu chính quyền các cấp. Để việc tổ chức thực hiện hiệu quả cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong quần chúng nhân dân, nhất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương,” Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết.

Để đảm bảo tiến độ mặt bằng thi công dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu từng cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng xuyên suốt, đủ người; làm ngoài giờ, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ; làm dứt điểm từng khâu công việc cụ thể theo từng ngày, từng tuần.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án, theo kế hoạch này và xử lý chế độ cho công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động theo dõi tiến độ, tình hình triển khai dự án; chủ động rà soát giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án của địa phương; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các chi nhánh phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh và các đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ địa chính; xác định vị trí đất của các hộ bị thu hồi làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Cùng với đó, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc cân đối, bố trí kế hoạch vốn từ ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng tiến độ.

Đối với Ủy ban Nhân dân các phường, xã có dự án đi qua tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động, đổi mới trong cách thức tổ chức thực hiện, tiếp cận với người dân để giải thích, vận động, thuyết phục; đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong từng bước thực hiện, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời vận động, thuyết phục, giải thích những nội dung mà người dân chưa rõ, đề xuất giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng ấn định nội dung công việc và mốc thời gian hoàn thành, đảm bảo đến 31/12/2026 bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng chiều dài toàn tuyến là 44,6km, đi qua các phường, xã Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 192,5ha (chưa bao gồm các vị trí TOD).

Tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.261 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025-2029.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính gồm: thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thu hồi đất triển khai Dự án metro Bến Thành-Suối Tiên đến Sân bay Long Thành Theo Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai, dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có tổng chiều dài toàn tuyến 44,6km.