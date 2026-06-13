Bộ Trưởng Bộ Xây dựng: Không thể lùi tiến độ sân bay Long Thành

Chiều 13/6, ông Trần Hồng Minh, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra thực tế, đốc thúc tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Đoàn trực tiếp khảo sát các hạng mục lớn tại sân bay như nhà ga hành khách, tuyến giao thông kết nối, hệ thống giao thông nội cảng, khu vực sân đỗ tàu bay, cầu cạn.

Kết luận buổi kiểm tra, ông Trần Hồng Minh nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt tại sân bay Long Thành là "không thể lùi tiến độ, phải làm, phải chạy đua với thời gian;" phương châm làm đến đâu dứt điểm đến đó, bảo đảm đồng bộ giữa thi công và chỉnh trang cảnh quan. Các khu vực đã hoàn thành thi công phải được vệ sinh sạch sẽ, nhanh chóng tiến hành trồng cỏ để tạo mỹ quan cho dự án. Đồng thời yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ khối lượng thi công, hồ sơ thanh quyết toán để xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Bộ Trưởng, hệ thống giao thông nội cảng là hạng mục giữ vai trò quyết định trong vận hành đồng bộ sân bay Long Thành. Các đơn vị cần tăng cường nhân lực, máy móc, thi công cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành hạng mục này.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay giá trị thực hiện toàn Dự án sân bay Long Thành đạt trên 76%. Trên công trường, các nhà thầu đang huy động gần 7.000 nhân lực và hàng nghìn máy móc, thiết bị tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" xuyên ngày đêm; đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua 180 ngày tăng tốc đưa sân bay Long Thành về đích.

Thời gian gần đây, nhân lực thi công sân bay Long Thành tăng so với những tháng đầu năm 2026, tuy nhiên dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với yêu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng. Một số đơn vị đã huy động lực lượng quân đội để tăng cường nhân lực cho công trường. Các nhà thầu đang đẩy mạnh tuyển dụng nhằm sớm bổ sung đủ nhân lực phục vụ thi công dự án.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, đây là sân bay lớn nhất Việt Nam, định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD (theo mặt bằng giá năm 2014), chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất khai thác 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành./.

Chính thức đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh nút giao Long Thành Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đến hơn 18 giờ, tất cả các nhánh tại nút giao Long Thành đã được mở, luồng phương tiện từ nhiều hướng di chuyển vào nút giao.

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