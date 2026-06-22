Lâm Đồng: Tháo dỡ công trình vi phạm trên đèo Đại Ninh và Quốc lộ 28B

Ngày 22/6, Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn (Lâm Đồng) đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc theo tuyến Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh qua địa bàn xã.

Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn đã tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động và ký cam kết đối với 93 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý dựng lều quán, mái che, bảng hiệu, điểm kinh doanh tự phát nằm trong hành lang đường bộ Quốc lộ 28B, đèo Đại Ninh đoạn qua xã.

Qua kết quả kiểm tra, vận động, tuyên truyền, hộ gia đình, cá nhân đã đồng thuận tự tháo dỡ 68/93 công trình vi phạm; còn lại 25 công trình/25 hộ (chủ yếu là công trình lều quán, mái che) ký cam kết cùng chính quyền địa phương tháo dỡ công trình lều quán, mái che trong tháng 6/2026.

Quá thời hạn nêu trên, hộ gia đình, cá nhân nào cố tình không chấp hành thì Ủy ban Nhân dân xã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình theo quy định của pháp luật.

Ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn cho biết mặc dù đạt được những kết quả nêu trên, tuy nhiên, việc quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hạn chế.

Cụ thể là tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại một số thôn vẫn còn diễn ra; xây dựng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn các công trình, giao thông... vẫn còn tái diễn.

Một phần nguyên nhân là do việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên và sâu rộng. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận tổ chức, cá nhân và nhân dân còn hạn chế.

Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và các trưởng thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân chấp hành, tự tháo dỡ công trình vi phạm nằm trong hành lang an toàn đường bộ, trả lại hiện trạng ban đầu đất dành cho hành lang an toàn và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh./.

Lâm Đồng: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc và đèo Đại Ninh Xe bồn biển kiểm soát 50RM-089.xx lao xuống mép vực đèo Đại Ninh trong khi xe tải biển kiểm soát 61H-077.xx chở trái cây lật ngang trên đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.