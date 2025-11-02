Đèo Đại Ninh thông xe trở lại sau nhiều giờ gián đoạn vì sạt lở

Xã hội

Đến khoảng 9 giờ 30 phút các phương tiện đã lưu thông 1 chiều qua điểm sạt lở. Đến 11 giờ trưa nay, sự cố đã cơ bản khắc phục xong, các phương tiện đã lưu thông trở lại.

Sự cố sạt lở khiến giao thông bị gián đoạn. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Khoảng 6h30 sáng 2/11, tại Km48 Quốc lộ 28B, khu vực đèo Đại Ninh lại xảy ra vụ sạt lở khiến lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã nỗ lực khắc phục để phương tiện sớm lưu thông trở lại.

Ngay khi sự cố xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn (Lâm Đồng) đã huy động các lực lượng công an, quân sự triển khai lực lượng phối hợp với Ban Quản lý dự án 5 triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động nhân lực để điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua tuyến đường khác nhằm tránh ùn tắc, đồng thời triển khai phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn lưu thông trên tuyến.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút các phương tiện đã lưu thông 1 chiều qua điểm sạt lở. Đến 11 giờ trưa nay, sự cố đã cơ bản khắc phục xong, các phương tiện đã lưu thông trở lại.

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, thời gian gần đây Quốc lộ 28B liên tục sạt lở ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông qua đây. Lực lượng chức năng khuyến phương tiện khi lưu thông qua quốc lộ 28B chú ý quan sát, phòng nguy cơ sạt lở xảy ra./.

