Đồng Nai: Hơn 7.300 nhân lực tăng tốc thi công sân bay Long Thành

Ngày 22/6, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết hiện các nhà thầu đang huy động hơn 7.300 nhân lực cùng hàng nghìn máy móc, trang thiết bị thi công Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu phục vụ hàng không), Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Số nhân lực nêu trên tăng khoảng 600 người so với đầu tháng này.

ACV đang tiếp tục yêu cầu các nhà thầu rà soát năng lực tổ chức thi công, bổ sung thêm nhân lực, máy móc và tăng cường lực lượng phục vụ công tác nội nghiệp, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ từ hiện trường đến công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng.

Đầu tháng 6 này, ACV phát động chiến dịch 180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành Dự án sân bay Long Thành. Những tuần qua, các đơn vị tập trung cao độ trong công tác điều hành, kiểm soát tiến độ, huy động thêm nguồn lực và phối hợp thi công. Trọng tâm hiện nay là kiểm soát các đường găng tiến độ, ưu tiên các hạng mục có tính kết nối, đồng bộ kỹ thuật và phục vụ trực tiếp cho mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.

Đến nay, giá trị thực hiện Dự án thành phần 3 đạt hơn 65.600 tỷ đồng, tương đương gần 76% tổng giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng đối với các gói thầu xây lắp chính, lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 56.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 68% giá trị hợp đồng. Chỉ số này tăng 3,35 điểm phần trăm so với thời điểm đầu tháng 6/2026. Điều này cho thấy công tác thi công đang tiếp tục được đẩy nhanh sau khi triển khai chiến dịch.

ACV đã phối hợp cùng Công ty Điện lực Đồng Nai đóng điện thành công từ trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành vào trạm tiếp nhận điện nguồn PWR-ACV thông qua 6 lộ điện áp trung thế 22kV. Điều này bảo đảm việc cung cấp điện liên tục, ổn định cho các phụ tải của dự án, phục vụ công tác thi công, lắp đặt, thử nghiệm trang thiết bị và vận hành kỹ thuật.

Dự án thành phần 3 là dự án lớn, quan trọng nhất tại sân bay Long Thành với 12 gói thầu. Đến nay, nhiều gói thầu đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc thi công các hạng mục như: hệ thống giao thông nội cảng, nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh.

Riêng nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất tại sân bay Long Thành, đã hoàn thành phần kết cấu chính, đang trong giai đoạn hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị. Hiện đã bước vào mùa mưa, ACV cùng các đơn vị liên quan đã xây dựng các phương án ứng phó, bảo đảm thi công liên tục trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai với diện tích 5.000 ha, công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, chia làm 3 giai đoạn. Đây là sân bay lớn nhất Việt Nam, định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.

Dự kiến cuối năm nay, sân bay Long Thành (giai đoạn 1) sẽ hoàn thành./.

Bộ Trưởng Bộ Xây dựng: Không thể lùi tiến độ sân bay Long Thành Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt tại sân bay Long Thành là "không thể lùi tiến độ, phải làm, phải chạy đua với thời gian;" phương châm làm đến đâu dứt điểm đến đó.