Nhiều dự án cầu vượt sông Hồng quyết về đích trước APEC 2027

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban Giao thông) thành phố Hà Nội, nhiều dự án cầu vượt sông Hồng đang được triển khai thi công đồng thời; trong đó một số dự án được yêu cầu hoàn thành trước thời điểm diễn ra Hội nghị APEC năm 2027.

Tính đến giữa tháng 6/2026, đối với dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, Ban Giao thông đã tiếp nhận khoảng 60,45/62,51 ha mặt bằng, đạt 96,7%. Sau lễ khởi công ngày 19/5/2025, các nhà thầu đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục. Phần cầu chính đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ chính P37, P38; hoàn thành thi công thân trụ tháp các trụ chính vượt cao độ +6 trước mùa mưa lũ năm 2026. Tại nút giao Nghi Tàm đã hoàn thành 99/167 cọc khoan nhồi; nút giao Trường Sa hoàn thành 926/1.336 cọc hầm chui Quốc lộ 5 và 7/27 đốt hầm hở. Dự án được yêu cầu hoàn thành trước thời điểm khai mạc Hội nghị APEC tháng 11/2027.

Tại dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, tổng diện tích thu hồi khoảng 55,26 ha, trong đó phần địa bàn Hà Nội đã bàn giao 100% mặt bằng với 32,6 ha. Sau khi khởi công ngày 19/8/2025, các nhà thầu đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính đang triển khai thi công bê tông bịt đáy trụ T41 và T42. Phần cầu dẫn đã thi công được 1.507/2.242 cọc khoan nhồi, 68/320 bệ trụ, 20/320 thân trụ và đúc 105/2.220 phiến dầm Super T. Dự án được xác định hoàn thành trước Hội nghị APEC.

Đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo, Ban Giao thông đã tiếp nhận 25,53/31,05 ha mặt bằng, đạt 82,22%. Dự án thành phần xây dựng cầu theo hình thức PPP được triển khai từ ngày 19/12/2025 với 17 mũi thi công. Đến nay đã hoàn thành 128/128 cọc khoan nhồi phần cầu chính; 196/236 cọc khoan nhồi phần cầu dẫn phía Long Biên và cầu vượt Cổ Linh; 203/284 cọc khoan nhồi cầu nhánh; 16 bệ trụ và 13 thân trụ. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành trong quý I2/2027.

Với dự án cầu Thượng Cát, tổng diện tích thu hồi khoảng 23,59 ha trên địa bàn phường Thượng Cát và xã Thiên Lộc. Hiện địa phương đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang tiếp tục phá dỡ công trình, di dời tài sản còn lại. Trên công trường, phần cầu chính đã thi công 117/118 cọc khoan nhồi tại các trụ P29-P33; phần cầu dẫn hoàn thành 310/1.036 cọc khoan nhồi, 5 bệ trụ và 52 dầm Super-T. Sản lượng toàn dự án đạt khoảng 15,95%.

Tại dự án cầu Vân Phúc, toàn bộ 28,98 ha mặt bằng đã được bàn giao. Các nhà thầu đang triển khai thi công đồng thời phần cầu chính, cầu cạn và các cầu trên tuyến. Đến nay, phần cầu chính đã thi công được 88/102 cọc khoan nhồi; phần cầu cạn, cầu dẫn và các cầu trên tuyến hoàn thành 390/713 cọc khoan nhồi, 20/72 bệ trụ; đúc 145/868 phiến dầm và đã lao lắp 2 nhịp dầm Super-T. Sản lượng thi công đạt khoảng 18,7%.

Hai cầu lớn thuộc dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô là cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đối với cầu Hồng Hà, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% trên địa bàn xã Mê Linh và xã Ô Diên. Trên công trường, 30 mũi thi công đang được triển khai. Đến nay đã hoàn thành 885/941 cọc khoan nhồi, 42/70 bệ trụ, thi công hố móng và cọc ván thép cho 51/70 trụ, đổ bê tông thân trụ 38/70 trụ và hoàn thành 68/450 dầm Super-T.

Tại cầu Mễ Sở, phía Hà Nội đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trong khi phía Hưng Yên đang tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng bổ sung theo thiết kế điều chỉnh. Về thi công, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 116 cọc khoan nhồi phần cầu chính; thi công được 200/218 cọc khoan nhồi phần cầu dẫn, 17/38 bệ trụ, 12/38 thân trụ, 4 xà mũ và 26/156 dầm Super-T. Dự án được xác định hoàn thành trước Hội nghị APEC năm 2027.

Theo Ban Giao thông Hà Nội, đối với các công trình thuộc nhóm cầu vượt sông Hồng và các cầu thuộc dự án Vành đai 4, mục tiêu đặt ra là tập trung thi công để phấn đấu thông xe kỹ thuật các cầu Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng trước Hội nghị APEC 2027; đồng thời hoàn thành các dự án cầu trọng điểm của Thủ đô theo tiến độ được giao./.

Hà Nội: Tăng tốc thi công 7 cây cầu vượt nghìn tỷ bắc qua sông Hồng Các dự án cầu vượt sông Hồng tại thành phố Hà Nội đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, vượt qua khó khăn để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.