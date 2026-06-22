Quảng Ninh từng bước kiến tạo những động lực phát triển mới

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với tốc độ chuyển động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Không còn dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng đơn lẻ hay mở rộng từng khu vực, tỉnh đang đồng thời triển khai hàng loạt công trình chiến lược về giao thông, đô thị, công nghiệp và du lịch.

Sự xuất hiện cùng lúc của các dự án quy mô lớn không chỉ tạo ra động lực tăng trưởng trong ngắn hạn mà quan trọng hơn là đang mở rộng không gian phát triển cho cả tương lai dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng hàng đầu của khu vực phía Bắc.

Trên thực tế, có thể dễ dàng nhận thấy không khí thi công sôi động diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Ở khu vực phía Tây, tuyến đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long-Hải Phòng với khu vực Đông Triều đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là một trong những dự án giao thông quan trọng, không chỉ giúp hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng mà còn tạo ra một trục phát triển mới dọc theo hành lang ven sông. Khi tuyến đường này hoàn thành, khả năng di chuyển giữa các khu vực trong tỉnh và kết nối với Hải Phòng sẽ được cải thiện rõ rệt, đồng thời mở ra quỹ đất và không gian lớn cho phát triển công nghiệp, đô thị và logistics.

Điểm đáng chú ý là dọc theo tuyến đường này, hàng loạt khu công nghiệp và khu đô thị mới đang được định hình. Các dự án FDI trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao tiếp tục đổ về, tạo ra một cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây Quảng Ninh. Đây không chỉ là sự mở rộng về không gian kinh tế mà còn là sự dịch chuyển về chất, khi tỉnh đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Nếu như tuyến đường ven sông đóng vai trò mở rộng không gian phát triển theo chiều ngang, thì dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh lại được xem như bước ngoặt về liên kết vùng. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Thủ đô và Quảng Ninh, đồng thời tạo ra một hành lang phát triển hoàn toàn mới, nơi đô thị, công nghiệp và dịch vụ có thể phát triển liền mạch giữa hai địa phương.

Một điểm nhấn quan trọng của tuyến đường sắt này là việc kết nối trực tiếp với đại đô thị Hạ Long Xanh. Đây là dự án có quy mô lớn, được định hướng trở thành đô thị biển hiện đại, tích hợp đầy đủ chức năng từ nhà ở, thương mại, dịch vụ đến du lịch, giải trí và đổi mới sáng tạo. Với vị trí nằm ở cửa ngõ kết nối giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, Hạ Long Xanh không chỉ là một khu đô thị đơn thuần mà còn được kỳ vọng trở thành trung tâm phát triển mới, đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình đô thị hóa của khu vực.

Ở khu vực phía Đông, Vân Đồn tiếp tục cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ với nhiều dự án lớn đang được triển khai. Bên cạnh hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư đồng bộ như cao tốc, sân bay quốc tế và các tuyến trục chính, tỉnh đang tập trung phát triển các dự án du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp. Mục tiêu là hình thành một trung tâm kinh tế biển hiện đại, đồng thời phát triển Vân Đồn trở thành điểm đến du lịch tầm quốc tế.

Các khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng quy mô lớn tại đây được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh cho ngành dịch vụ của tỉnh. Không chỉ dừng lại ở du lịch truyền thống, Vân Đồn đang hướng tới mô hình phát triển kết hợp giữa nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại và công nghiệp văn hóa, qua đó nâng cao giá trị kinh tế và sức cạnh tranh trong khu vực.

Song song với đó, lĩnh vực cảng biển và logistics cũng đang được Quảng Ninh đặc biệt chú trọng. Dự án cảng Con Ong-Hòn Nét được xem là một trong những công trình chiến lược, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi vận tải hàng hóa của khu vực Đông Bắc. Khi đi vào hoạt động, hệ thống cảng này sẽ giúp nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí vận chuyển và tăng khả năng kết nối của Quảng Ninh với thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Á.

Nhìn tổng thể, có thể thấy Quảng Ninh không còn phát triển theo mô hình mở rộng rời rạc như trước đây, mà đang chuyển sang giai đoạn tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển. Tỉnh đang hướng đến mô hình đa cực, đa trung tâm, trong đó mỗi khu vực đảm nhận một vai trò riêng nhưng được kết nối chặt chẽ thông qua hệ thống hạ tầng hiện đại.

Khu vực trung tâm ven Vịnh Hạ Long tiếp tục giữ vai trò là đầu mối hành chính, du lịch và dịch vụ cao cấp. Phía Tây phát triển mạnh công nghiệp, đô thị và logistics. Vân Đồn trở thành trung tâm kinh tế biển và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Trong khi đó, khu vực miền Đông, đặc biệt là Móng Cái, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế, kết nối trực tiếp với thị trường Trung Quốc và các tuyến thương mại xuyên biên giới.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận phát triển cho thấy Quảng Ninh đang từng bước chuyển từ một địa phương dựa nhiều vào tài nguyên sang một nền kinh tế hiện đại, dựa trên công nghiệp chế biến, dịch vụ, logistics và du lịch chất lượng cao. Quan trọng hơn, tỉnh đang chủ động đặt mình trong mối liên kết chặt chẽ với Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng, tạo nên một mạng lưới phát triển liên vùng có quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, các siêu dự án như Hạ Long Xanh hay các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Vân Đồn không chỉ mang ý nghĩa riêng đối với Quảng Ninh mà còn góp phần tạo sức hút đầu tư cho toàn khu vực phía Bắc. Đây sẽ là những trung tâm mới về thương mại, tài chính, du lịch và dịch vụ, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của cả vùng.

Từ nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cùng với tư duy phát triển mang tính chiến lược, Quảng Ninh đang dần khẳng định vai trò không chỉ là một cực tăng trưởng của tỉnh mà còn là một trong những động lực quan trọng của khu vực phía Bắc. Quá trình phát triển này không chỉ tạo ra thay đổi về kinh tế mà còn định hình lại không gian đô thị, kết nối vùng và cấu trúc phát triển trong dài hạn.

Trong tương lai, khi các dự án chiến lược hoàn thiện, Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành một đô thị biển đa trung tâm, hiện đại, xanh và thông minh, có khả năng hội nhập sâu vào mạng lưới kinh tế quốc tế, đồng thời lan tỏa động lực phát triển sang toàn khu vực Đông Bắc và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ./.

Quảng Ninh định hình cực tăng trưởng mới từ công nghiệp chế biến, chế tạo Trước yêu cầu phát triển bền vững, tỉnh đang chuyển dịch sang hướng phát triển hiện đại hơn, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng.