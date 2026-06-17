Vietnam Airlines và biểu tượng hoa sen: Hành trình văn hóa Việt trên bầu trời

Ít có loài hoa nào hiện diện rộng khắp và gắn bó với đời sống người Việt như sen. Từ bữa cơm gia đình, chén trà ướp sen, những lễ cúng ngày rằm đến thơ ca, hội họa, hình ảnh hoa sen dần đi sâu vào ký ức của nhiều thế hệ.

Có lẽ cũng bởi thế nên khi lựa chọn biểu tượng, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) không tìm đến hình ảnh của tốc độ hay công nghệ, thay vào đó, Hãng lựa chọn Bông Sen Vàng, một hình ảnh quen thuộc nhưng chứa đựng nhiều lớp ý nghĩa văn hóa Việt.

Sen trên hành trình bay

Tháng 6, sen bắt đầu vào mùa đẹp nhất. Trên những đầm sen Hồ Tây (thành phố Hà Nội), hương thơm theo gió len qua từng con ngõ nhỏ. Ở thành phố Huế, sen nở bên hồ Tịnh Tâm, thấp thoáng bóng những lăng tẩm cổ kính. Còn tại Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), những cánh đồng sen nở trải dài ngút mắt giữa miền sông nước mênh mang.

Theo nghệ nhân ẩm thực Mai Thị Trà, sen có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt bởi vẻ đẹp thanh khiết và sức sống bền bỉ.

“Bông sen mọc từ bùn nhưng luôn vươn cao để nở hoa. Trong Phật giáo, sen tượng trưng cho sự thanh tịnh và quá trình vượt qua những điều chưa hoàn thiện để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn,” bà Trà chia sẻ.

Không chỉ xuất hiện trong kiến trúc cung đình, chùa chiền hay các tác phẩm nghệ thuật, sen còn hiện diện trong đời sống thường nhật. Người Việt cắm một bình sen trong nhà mỗi độ hè sang, dùng lá sen để gói cốm, dùng hạt sen trong các món chè, món hầm hay lưu giữ hương sen như một phần ký ức của mùa hè.

Từ những nguyên liệu quen thuộc của cây sen, câu chuyện về văn hóa và ẩm thực Việt Nam được kể qua từng món ăn trên chuyến bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ những giá trị văn hóa ấy, hình ảnh sen đã vươn cao hơn những mặt hồ và xuất hiện trên thân máy bay, trong bộ đồng phục tiếp viên hay nhiều không gian dịch vụ của Vietnam Airlines. Với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Bông Sen Vàng không đơn thuần là một logo nhận diện mà còn là cách kể câu chuyện về Việt Nam với hành khách từ khắp nơi trên thế giới.

Qua thời gian, Bông Sen Vàng đã trở thành một trong những hình ảnh nhận diện quen thuộc của Vietnam Airlines. Nhưng hơn cả một biểu tượng thương hiệu, hình ảnh ấy còn là điểm khởi đầu cho hành trình đưa những giá trị văn hóa Việt Nam xuất hiện trong nhiều trải nghiệm mà Hãng mang đến cho hành khách.

Với Vietnam Airlines, biểu tượng hoa sen còn được chuyển tải bằng nhiều hình thức khác nhau trong trải nghiệm của hành khách. Theo đó, sen đã hiện hữu trên những chuyến bay qua “Nhã” - làn hương nhẹ nhàng gợi nhớ đến những miền đất Việt, nơi hương sen hòa cùng trà, cốm và trái cây bản địa để tạo nên một dấu ấn riêng của Vietnam Airlines.

Tiếp nối mạch cảm hứng ấy, ẩm thực trở thành một cách tự nhiên để đưa sen đến gần hơn với hành khách trên mỗi chuyến bay.

Khi sen được kể bằng hương vị

Đón mùa sen năm nay, Vietnam Airlines tiếp tục đưa hình ảnh hoa sen quen thuộc lên bầu trời theo một cách khác, thông qua thực đơn “Chạm Sen”.

Từ hạt sen, ngó sen, củ sen đến lá sen, các đầu bếp đã phát triển thành nhiều món ăn lấy cảm hứng từ nguyên liệu đặc trưng của mùa hè Việt Nam.

Đầu bếp Hoàng Ngọc Căn, Bếp trưởng Bếp nóng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam, cho biết ý tưởng thực đơn xuất phát từ mong muốn đưa một nguyên liệu quen thuộc của người Việt trở thành trải nghiệm ẩm thực trên không.

“Từ hạt sen bùi thơm, lá sen thanh mát đến ngó sen giòn ngọt, mỗi nguyên liệu đều mang những đặc trưng riêng. Chúng tôi kết hợp sen với các sản vật vùng miền để tạo nên những món ăn vừa gần gũi vừa phù hợp với điều kiện phục vụ trên máy bay,” ông Căn cho hay.

Sen hòa quyện cùng những nguyên liệu đặc trưng của vùng miền, tạo nên hương vị vừa quen thuộc vừa mới mẻ trên hành trình bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đằng sau mỗi món ăn là quá trình nghiên cứu để giữ được hương vị khi phục vụ trên độ cao hành trình. Những nguyên liệu quen thuộc của ẩm thực Việt được kết hợp với kỹ thuật chế biến hiện đại nhằm mang đến cho hành khách trải nghiệm vừa mới mẻ vừa gần gũi.

Nếu ở dưới mặt đất, sen hiện diện trong những đầm hoa mùa hạ thì trên độ cao 10.000m, sen tiếp tục xuất hiện theo một cách khác, trong hương vị, trong ký ức và trong những câu chuyện về văn hóa Việt Nam được kể với hành khách trên mỗi chuyến bay.

Từ mặt hồ đến tầng mây, hành trình của sen cũng là hành trình của một biểu tượng văn hóa Việt Nam không ngừng được làm mới để tiếp tục đồng hành cùng đời sống đương đại. Và cũng từ đó, câu chuyện về một Việt Nam thanh lịch, giàu bản sắc tiếp tục được Vietnam Airlines lan tỏa tới hành khách trong nước và bạn bè quốc tế trên những hành trình vững cánh-vươn xa./.

Vietnam Airlines khởi xướng kết nối phát triển bền vững vì tương lai xanh Liên minh Xanh không chỉ là một sáng kiến hợp tác, mà là cam kết hành động dài hạn của Vietnam Airlines trong hành trình chuyển đổi xanh.