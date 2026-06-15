Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam?

Mỳ ăn liền được nhiều người lựa chọn nhờ sự tiện lợi. Song, các vấn đề về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng vẫn là mối quan tâm của không ít người tiêu dùng.

Tại Acecook Việt Nam, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện xuyên suốt từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến kiểm soát thành phẩm. Đây cũng là một trong những nội dung người tiêu dùng có thể “mục sở thị” thông qua chương trình tham quan nhà máy được tổ chức nhiều năm qua.

Kiểm soát chất lượng không chỉ ở nguyên liệu đầu vào

Theo ông Kaneda Hiroki - Tổng giám đốc Công ty Acecook Việt Nam, trước khi tung ra thị trường, mỗi gói mỳ ăn liền phải trải qua nhiều khâu kiểm tra nghiêm ngặt gồm kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất và chất lượng đầu ra.

Các nhà cung cấp nguyên vật liệu được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí như năng lực sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Việc đánh giá và tái đánh giá nhà cung cấp được thực hiện định kỳ nhằm đảm bảo tính ổn định về chất lượng nguyên liệu.

Đặc biệt, các nguyên liệu đều phải trải qua các chỉ tiêu kiểm tra bao gồm cảm quan, hóa lý, vi sinh, dư lượng thuốc trừ sâu,... Các tiêu chuẩn này được áp dụng đối với nhiều dòng sản phẩm của Acecook Việt Nam, trong đó có Hảo Hảo.

Điều gì giúp mỳ Hảo Hảo giữ chất lượng ổn định suốt nhiều năm?

Sau khi đạt yêu cầu đầu vào, nguyên liệu được đưa vào dây chuyền sản xuất theo quy trình khép kín, với hạ tầng nhà xưởng hiện đại, đảm bảo không có côn trùng xâm nhập.

Tại nhà máy, quy trình sản xuất được vận hành với nhiều điểm kiểm soát chất lượng nhằm theo dõi và duy trì sự ổn định của sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất. Các thông số kỹ thuật được kiểm tra và ghi nhận theo quy trình vận hành tiêu chuẩn.

Tại Acecook Việt Nam, các dây chuyền đạt mức độ tự động hóa trên 90%, với năng suất trung bình khoảng 600 gói sản phẩm mỗi phút trên một dây chuyền.

Bên cạnh việc kiểm soát trong quá trình sản xuất, thành phẩm còn được lấy mẫu kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đánh giá các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định.

Đối với các sản phẩm có sản lượng lớn như Hảo Hảo, việc duy trì sự ổn định giữa các lô sản xuất là một trong những yêu cầu quan trọng. Các hoạt động kiểm tra và giám sát được thực hiện xuyên suốt nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn đã được thiết lập trước khi đưa ra thị trường.

Để quản lý chất lượng sản phẩm, Acecook Việt Nam hiện áp dụng nhiều hệ thống và tiêu chuẩn được công nhận quốc tế như HACCP, ISO, BRCGS Food và IFS Food.

Kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng đảm bảo sản phẩm luôn an toàn đến với người tiêu dùng.

Minh bạch thông tin thông qua hoạt động tham quan nhà máy

Bên cạnh việc công bố thông tin về chất lượng sản phẩm, Acecook Việt Nam duy trì chương trình tham quan nhà máy nhằm giúp người tiêu dùng và các bên liên quan trực tiếp quan sát quy trình sản xuất thực tế.

Mở cửa cho khách tham quan từ năm 2013, chương trình tham quan nhà máy của Acecook Việt Nam đón hơn 10.000 lượt khách mỗi năm.

Tại đây, người tiêu dùng có cơ hội quan sát trực tiếp cách một gói mì được làm ra như thế nào, tìm hiểu về quy trình sản xuất, các công đoạn kiểm soát chất lượng và các chứng nhận chứng chỉ về an toàn thực phẩm.

Từ năm 2022, công ty tiếp tục phát triển mô hình tham quan trực tuyến nhằm giúp nhiều người dùng có cơ hội tiếp cận thông tin về quy trình sản xuất hơn.

Link trải nghiệm: https://thamquanonlineacecookvietnam.vn/

Mỗi năm Acecook đón hơn 10.000 lượt khách đến tham quan nhà máy.

Khi người tiêu dùng có cơ hội tự kiểm chứng

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, việc cung cấp thông tin minh bạch và tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất là một trong những cách giúp doanh nghiệp tăng cường đối thoại với người tiêu dùng.

Với Acecook Việt Nam, việc mở cửa nhà máy không nhằm thay đổi quan điểm của người tiêu dùng, mà nhằm tạo cơ hội để họ trực tiếp quan sát, đặt câu hỏi và tự kiểm chứng những thông tin liên quan đến quy trình sản xuất, chất lượng và an toàn thực phẩm./.

Xuất khẩu mỳ ăn liền của Hàn Quốc vượt mốc 1 tỷ USD Xuất khẩu mặt hàng mỳ ăn liền tăng gần 22%, đạt 1,52 tỷ USD, trở thành nhóm thực phẩm đơn lẻ đầu tiên của Hàn Quốc vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu từ thị trường nước ngoài.