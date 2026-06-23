Bệnh viện Bạch Mai bố trí gần 1.300 nhân viên phục vụ tại cơ sở 2

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết Bệnh viện tại cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày 26/6, sẵn sàng phục vụ bệnh nhân.

Bệnh viện đã lên kế hoạch kỹ về nhân sự, với đội ngũ gần 1.300 chuyên gia, bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên y tế giàu kinh nghiệm sẽ làm việc thường xuyên tại đây.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay bản thân ông đăng ký tuần làm việc 3 ngày tại cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xác định theo nguyên tắc đồng bộ về chuyên môn, nhân lực, quản trị, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ như tại cơ sở 1.

Đây không chỉ là sự mở rộng quy mô bệnh viện mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần người dân hơn, giảm khoảng cách tiếp cận giữa các vùng miền.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ cho hay bệnh viện đã hoàn tất các thủ tục cấp phép hoạt động, xây dựng kế hoạch bảo đảm vật tư, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao, kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế và triển khai đấu thầu các gói dịch vụ phục vụ vận hành tổng thể.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh. Chất lượng chuyên môn được kỳ vọng tương đương, thậm chí cao hơn cơ sở chính tại Hà Nội.

Hiện nay, các khoa lâm sàng đã hoàn tất phương án bố trí nhân lực, trang thiết bị và hệ thống phòng mổ đang được hoàn thiện để sẵn sàng tiếp nhận các ca phẫu thuật.

Ông Cơ cũng cho biết thêm, Bệnh viện Bạch Mai định hướng phát triển mô hình bệnh viện thông minh đầu tiên trong hệ thống y tế công lập, với các phần mềm quản lý được kết nối liên thông toàn diện giữa hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình, hỗ trợ quản lý và chăm sóc người bệnh hiệu quả hơn.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Về cơ chế vận hành, Bộ Y tế đang đề xuất Chính phủ ban hành chính sách đặc thù đối với Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình.

Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách như hai cơ sở tại Ninh Bình được xếp hạng chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính tại Hà Nội để thuận lợi trong tổ chức hoạt động và thanh toán bảo hiểm y tế./.

Đề xuất những cơ chế đặc thù cho cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức Theo Bộ Y tế, mục tiêu giúp cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sớm đi vào hoạt động ổn định trong giai đoạn 2026-2028, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

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