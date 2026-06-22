Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng thành công cho 6 bệnh nhân từ một người hiến

Sáng 22/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh nhân P.M.D. (41 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, thành phố Huế), người được ghép tim từ nguồn tạng hiến của một trường hợp chết não đã hồi phục ổn định và được xuất viện.

Đây là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước khi ghép, bệnh nhân D. mắc suy tim giai đoạn cuối, phân suất tống máu thất trái chỉ còn 25%, phải hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO và bóng đối xung động mạch chủ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, không còn khó thở, phân suất tống máu thất trái tăng lên 65%, các chỉ số sinh hóa và huyết học ổn định.

Trước đó, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng của gia đình bệnh nhân M.Đ.T., người bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông.

Mặc dù được điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi và được Hội đồng chuyên môn xác định chết não. Sau đó, Hội đồng Ghép tạng của bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia lựa chọn các trường hợp nhận tạng phù hợp.

Từ nguồn tạng hiến này, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc.

Đến nay, tất cả các bệnh nhân đều hồi phục tốt và đã được xuất viện, trong đó, bệnh nhân ghép gan 64 tuổi có chức năng gan trở lại bình thường, vết mổ liền tốt; hai bệnh nhân ghép thận cải thiện rõ chức năng thận, sinh hoạt bình thường; hai bệnh nhân ghép giác mạc đã phục hồi một phần thị lực sau thời gian dài mất khả năng nhìn.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết trong thời khắc một sự sống không thể cứu vãn, sự đồng thuận hiến tạng của gia đình người bệnh đã mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác.

Thành công của các ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp đa chuyên khoa của bệnh viện trong lĩnh vực ghép tạng.

Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người hiến tạng và gia đình đã có nghĩa cử nhân văn cao đẹp, góp phần nối dài sự sống và mang lại hy vọng cho nhiều người bệnh./.

Bệnh viện Việt Đức thực hiện kỷ lục 21 trường hợp ghép tạng trong một tuần Trong tổng số 21 trường hợp ghép, có 19 trường hợp được thực hiện từ nguồn tạng của 3 người cho chết não với sự đồng thuận hiến tạng đầy nhân văn của các gia đình.

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