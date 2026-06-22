Hiện thực hóa cam kết cấp cao, Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác về y tế

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 22/6, tại thủ đô Tokyo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Y thuộc Đại học Toho.

Đây là một bước đi hiện thực hóa các cam kết và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Nhật Bản về hợp tác song phương, trong đó có hợp tác về y tế.

Thông qua thỏa thuận này, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên, triển khai các nghiên cứu khoa học chung, tổ chức các hội nghị khoa học, chia sẻ thông tin học thuật cũng như trao đổi kiến thức và công nghệ y khoa tiên tiến.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đánh giá sự kiện là kết quả của một quá trình hợp tác thiết thực về trao đổi học thuật, hội chẩn chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ y tế.

Người đứng đầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định thông qua thỏa thuận được ký kết, hai bệnh viện sẽ có cơ hội thúc đẩy các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên, triển khai các nghiên cứu khoa học chung, tổ chức các hội nghị khoa học, chia sẻ thông tin học thuật cũng như trao đổi kiến thức và công nghệ y khoa tiên tiến.

Giám đốc Lê Hữu Song cũng nhấn mạnh ý nghĩa hợp tác trong lĩnh vực y tế là sự đóng góp thiết thực vào sự phát triển trong quan hệ hữu nghị, tin cậy trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Về phần mình, Giáo sư Yoshimori Watanabe, Hiệu trưởng Đại học Toho, bày tỏ thông qua sự hợp tác được cụ thể hóa này, phía Đại học và Trường Y-Đại học Toho mong muốn tăng cường quan hệ với phía Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực y tế, đào tạo nhân lực và trao đổi chuyên môn.

Ông Watanabe tin tưởng, sự hợp tác không chỉ dừng ở việc ký kết, mà sẽ tạo ra những hoạt động thực chất trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo bác sĩ, nhân viên y tế.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Vui mừng khi cùng tham dự lễ ký kết, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhắc lại trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Việt Nam vào tháng Năm vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất nhiều định hướng và nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy hợp tác về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế.

Đại sứ khẳng định sự kiện ký kết giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Y- Đại học Toho chính là một trong những minh chứng cho nỗ lực của hai bên trong việc hiện thực hóa các cam kết và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua những chương trình hợp tác thiết thực giữa các cơ sở y tế và đào tạo hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Y- Đại học Toho đã có quá trình hợp tác từ năm 2024 thông qua các hoạt động trao đổi học thuật, hội chẩn chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ y tế.

Trường Y- Đại học Toho đã nhiều lần cử các giáo sư, chuyên gia sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để phối hợp trong các hoạt động đào tạo, tổ chức hội nghị khoa học và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh viện hạng đặc biệt, trung tâm y tế chuyên sâu và cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học hàng đầu ở Việt Nam.

Trong khi đó, Đại học Toho là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu y khoa có bề dày lịch sử tại Nhật Bản, được thành lập năm 1925, với thế mạnh trong các lĩnh vực y học, dược học, điều dưỡng, khoa học tự nhiên và khoa học sức khỏe.

Trường hiện có hệ thống các bệnh viện và phòng khám trực thuộc, trong đó có Trường Y ở Tokyo chuyên cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực.

Với nền tảng đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng này, hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Y - Đại học Toho không chỉ mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực y tế, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản./.

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh đây không chỉ là sự kiện của hai tập đoàn, mà còn là điểm gặp gỡ giàu ý nghĩa giữa trí tuệ công nghệ Việt Nam và kinh nghiệm quản trị y tế tiên tiến của Nhật Bản.