Đà Nẵng: Lập kỳ tích cứu sống bé gái 720 gam của một nữ du khách nước ngoài sinh non

Ngày 23/6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa làm thủ tục xuất viện cho một trường hợp bệnh nhi sinh non, cực nhẹ cân sau nhiều tháng nỗ lực hồi sức tích cực.

Trước đó, một nữ du khách nước ngoài (Singapore) đang trong chuyến tham quan trải nghiệm tại Đà Nẵng thì bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ sớm. Khi nhập viện cấp cứu, thai kỳ của sản phụ mới ở tuần thứ 25.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc tiền sản giật nặng. Đây là tình trạng rất nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả thai phụ lẫn thai nhi trong bụng.

Ngay lập tức, nữ du khách đã nhận được sự hỗ trợ y tế tận tâm từ bệnh viện tuyến đầu của thành phố. Ê-kíp y bác sĩ quyết định điều trị tích cực nhằm trì hoãn thời gian sinh, giúp thai nhi có thêm thời gian phát triển các cơ quan non nớt.

Gia đinh du khách đến Đà Nẵng du lịch vui mừng xuất viện sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau hai tuần cố gắng duy trì thai kỳ, thai nhi bắt đầu có dấu hiệu suy thai nặng. Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ chuyên khoa đã khẩn trương hội chẩn và quyết định mổ lấy thai cấp cứu.

Bé gái cất tiếng khóc chào đời khi mới 27 tuần 1 ngày tuổi, với cân nặng chỉ vỏn vẹn 720 gam. Do sinh cực non và cực nhẹ cân, em bé phải đối diện với muôn vàn nguy hiểm ngay từ những phút đầu tiên.

Sau khoảnh khắc ngắn ngủi được ấp ôm trên ngực mẹ, bệnh nhi được chuyển ngay vào Đơn vị Hồi sức sơ sinh để chăm sóc đặc biệt. Những ngày đầu đời của bé là một cuộc chiến vô cùng cam go.

Cơ thể bé nhỏ phải gồng mình chống chọi với nhiều bệnh lý nghiêm trọng do sinh non như suy hô hấp, nhiễm khuẩn, hạ đường huyết. Có những thời điểm, sức khỏe của bé rất yếu, phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và các loại thuốc đặc trị. Bằng hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ đã theo dõi sát sao, chăm chút cho bé từng nhịp thở, từng giọt sữa.

Bên cạnh nỗ lực của y bác sĩ, gia đình nữ du khách cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Suốt nhiều tháng ròng rã, người mẹ đã túc trực tại bệnh viện, kiên nhẫn áp dụng phương pháp ấp con trên ngực (chăm sóc Kangaroo) để truyền hơi ấm và tình yêu thương, tiếp thêm sức mạnh cho con.

Đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện Phụ sản - Nhi chúc mừng gia đình du khách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự kiên trì của gia đình cùng sự tận tâm của đội ngũ y tế đã mang lại kết quả ngọt ngào. Từ một sinh linh 720 gam yếu ớt, em bé đã dũng cảm vượt qua mọi nguy hiểm, có thể tự hít thở và bú sữa tốt.

Đến ngày xuất viện, độ tuổi thai hiệu chỉnh của bé đạt 39 tuần. Với mức cân nặng 2.655 gam và sức khỏe hoàn toàn ổn định, bé đã đủ điều kiện y khoa để cùng gia đình trở về nước.

Hành trình kỳ diệu này không chỉ mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho gia đình du khách, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Đà Nẵng./.