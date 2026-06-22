Đời sống

Ấn Độ: Hỏa hoạn tại trung tâm luyện thi khiến ít nhất 15 người thiệt mạng

Ngọn lửa lan nhanh khiến nhiều học sinh, sinh viên mắc kẹt bên trong và một số người đã buộc phải nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân.

Quang Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra chiều 22/6 tại một trung tâm luyện thi kiêm khu trò chơi ở thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 15h00 tại một tòa nhà trên đường Usha Mehta Marg, khu vực Aliganj. Ngọn lửa lan nhanh khiến nhiều học sinh, sinh viên mắc kẹt bên trong. Các nhân chứng cho biết một số người đã buộc phải nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân.

Theo cơ quan y tế địa phương, khoảng 21-22 người được đưa tới Trung tâm Chấn thương thuộc Đại học Y khoa King George, trong đó 15 người đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều động 14 xe chữa cháy tới hiện trường để khống chế đám cháy và triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Chính quyền bang Uttar Pradesh cho biết công tác tìm kiếm tại hiện trường đã hoàn tất và không còn người bị mắc kẹt trong tòa nhà.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người trong vụ cháy, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục.

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết thân nhân mỗi người thiệt mạng sẽ được nhận khoản hỗ trợ ban đầu.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã rút ngắn chuyến công tác tại thành phố Aligarh để trở về Lucknow, trực tiếp tới hiện trường kiểm tra tình hình.

Ông chỉ đạo cảnh sát và quan chức phụ trách nội vụ tới hiện trường, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc và báo cáo kết quả điều tra, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hỏa hoạn #học sinh Ấn Độ
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