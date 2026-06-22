"Siêu thực phẩm" của Nhật Bản chinh phục thực khách toàn cầu

Natto - món đậu nành lên men nổi tiếng của Nhật Bản, với kết cấu dẻo, nhớt, kéo sợi dài và mùi nồng đặc trưng, đang ngày càng được ưa chuộng trên thế giới nhờ danh tiếng là một loại "siêu thực phẩm" có lợi cho sức khỏe.



Số liệu thương mại mới nhất cho thấy xuất khẩu Natto của Nhật Bản đã tăng gấp ba lần trong giai đoạn 2017-2025, đạt 5.248 tấn vào năm ngoái. Trung Quốc và Mỹ hiện là hai thị trường tiêu thụ lớn nhất.



Từ lâu, Natto là món ăn quen thuộc trong bữa sáng của người Nhật. Tuy nhiên, mùi hương nồng, vị men đặc trưng và kết cấu dẻo nhớt khiến món ăn này vừa được yêu thích, vừa bị không ít người e ngại, ngay cả tại Nhật Bản.



Trong những năm gần đây, Natto gia nhập danh sách các thực phẩm lên men như Kimchi hay Kombucha đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu. Sau đại dịch COVID-19, người tiêu dùng, đặc biệt tại Mỹ, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe đường ruột và các thực phẩm giàu dinh dưỡng.



Natto chứa hàm lượng cao chất xơ và protein, đồng thời thường được cho là có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe xương.

Tại Trung Quốc, xu hướng sống lành mạnh của tầng lớp trung lưu và thu nhập cao cũng đang thúc đẩy nhu cầu đối với các thực phẩm Nhật Bản.

Ông Kenji Suzuki, chủ một nhà hàng Nhật Bản tại Los Angeles, cho biết ngày càng nhiều thực khách không phải người Nhật sẵn sàng thử Natto sau khi món ăn này được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội như một "siêu thực phẩm."

Theo ông, phản ứng của khách hàng thường rất khác nhau: hoặc yêu thích, hoặc không thể chấp nhận được hương vị đặc biệt của món ăn.



Không chỉ nổi tiếng vì lợi ích sức khỏe, Natto còn được người Nhật ưa chuộng nhờ giá thành rẻ. Một gói gồm ba hộp Natto thường chỉ có giá khoảng 100 yen (0,7 USD). Tuy nhiên, giá sản phẩm đang chịu áp lực tăng do chi phí nguyên liệu và bao bì leo thang.



Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang đẩy mạnh xuất khẩu các dòng Natto cao cấp tới những thị trường như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Na Uy. Các nhà sản xuất cho rằng dù ban đầu khó làm quen, nhiều người tiêu dùng nước ngoài sẽ dần yêu thích món ăn truyền thống này sau khi trải nghiệm thường xuyên hơn./.

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