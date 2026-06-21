Thủ tướng Hàn Quốc: Liên minh Hàn-Mỹ đang mở rộng vai trò toàn cầu

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok ngày 21/6 khẳng định liên minh Hàn Quốc-Mỹ đang mở rộng vai trò vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác song phương để trở thành một trụ cột quan trọng trong ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại Hội nghị Hòa bình hữu nghị Hàn-Mỹ diễn ra ở thủ đô Seoul, Thủ tướng Kim Min Seok cho rằng quan hệ đồng minh giữa hai nước đang bước sang giai đoạn phát triển mới, với phạm vi hợp tác ngày càng được mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, an ninh và các vấn đề quốc tế.

Ông nhấn mạnh Hàn Quốc hiện là đối tác quan trọng của Mỹ trong nhiều lĩnh vực chiến lược, đồng thời khẳng định hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp để đối phó hiệu quả với những thách thức ngày càng phức tạp trên thế giới.

Thủ tướng Kim Min Seok cũng đánh giá cao các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác xã hội giữa hai nước, cho rằng đây là nền tảng quan trọng góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Hàn Quốc và Mỹ.

Ông bày tỏ kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ tiếp tục phát triển, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Cũng tại hội nghị, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon cho rằng quan hệ hợp tác Hàn Quốc-Mỹ đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển và nâng cao vị thế quốc tế của Hàn Quốc. Ông cho biết thành phố Seoul đang triển khai nhiều hoạt động nhằm tôn vinh và gìn giữ các giá trị hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Mỹ, giới doanh nghiệp và nhiều chính khách Hàn Quốc./.

Hàn Quốc và Mỹ tăng tốc thảo luận về năng lượng hạt nhân Ngày 2-3/6, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc thảo luận về kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc và vấn đề bảo đảm quyền làm giàu uranium.